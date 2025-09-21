Сирийският президент Шараа замина за САЩ, ще се обърне към ООН

Президентът на Сирия Ахмед ал-Шараа отпътува за Съединените щати за историческо посещение, по време на което бившият джихадист ще се обърне към Общото събрание на ООН.

Според сирийската държавна телевизия Шараа заминава „в Съединените американски щати, за да участва в дейността на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк“, като информацията е цитирала изявление на президентството.

След Асад: нов курс за Дамаск

След падането от власт на Башар Асад през декември, новите управници на Сирия насочиха усилията си към изглаждане на отношенията с Вашингтон и неговите съюзници.

На 18 септември сирийското външно министерство обяви, че страната планира да подпише споразумения в областта на сигурността и военната сфера с Израел до края на годината.

САЩ премахнаха санкциите

Вашингтон вече отмени повечето санкции, наложени по времето на Асад, след като ислямистка бунтовническа коалиция свали дългогодишния лидер през декември.