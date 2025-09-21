НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Сирийският президент Шараа замина за САЩ, ще се обърне към ООН

          0
          10
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на Сирия Ахмед ал-Шараа отпътува за Съединените щати за историческо посещение, по време на което бившият джихадист ще се обърне към Общото събрание на ООН.

          - Реклама -

          Според сирийската държавна телевизия Шараа заминава „в Съединените американски щати, за да участва в дейността на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк“, като информацията е цитирала изявление на президентството.

          Историческо: Сирия и Израел се обвързват във военната сфера Историческо: Сирия и Израел се обвързват във военната сфера

          След Асад: нов курс за Дамаск

          След падането от власт на Башар Асад през декември, новите управници на Сирия насочиха усилията си към изглаждане на отношенията с Вашингтон и неговите съюзници.

          На 18 септември сирийското външно министерство обяви, че страната планира да подпише споразумения в областта на сигурността и военната сфера с Израел до края на годината.

          Катар обсъжда стабилизацията на Сирия с американския специален пратеник Катар обсъжда стабилизацията на Сирия с американския специален пратеник

          САЩ премахнаха санкциите

          Вашингтон вече отмени повечето санкции, наложени по времето на Асад, след като ислямистка бунтовническа коалиция свали дългогодишния лидер през декември.

          Президентът на Сирия Ахмед ал-Шараа отпътува за Съединените щати за историческо посещение, по време на което бившият джихадист ще се обърне към Общото събрание на ООН.

          - Реклама -

          Според сирийската държавна телевизия Шараа заминава „в Съединените американски щати, за да участва в дейността на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк“, като информацията е цитирала изявление на президентството.

          Историческо: Сирия и Израел се обвързват във военната сфера Историческо: Сирия и Израел се обвързват във военната сфера

          След Асад: нов курс за Дамаск

          След падането от власт на Башар Асад през декември, новите управници на Сирия насочиха усилията си към изглаждане на отношенията с Вашингтон и неговите съюзници.

          На 18 септември сирийското външно министерство обяви, че страната планира да подпише споразумения в областта на сигурността и военната сфера с Израел до края на годината.

          Катар обсъжда стабилизацията на Сирия с американския специален пратеник Катар обсъжда стабилизацията на Сирия с американския специален пратеник

          САЩ премахнаха санкциите

          Вашингтон вече отмени повечето санкции, наложени по времето на Асад, след като ислямистка бунтовническа коалиция свали дългогодишния лидер през декември.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Исторически обрат: Великобритания признава Палестина днес

          Никола Павлов -
          Британският премиер сър Киър Стармър се очаква днес следобед да обяви официалното признаване на палестинска държава – историческа промяна във външната политика на Лондон. Контекст През...
          Общество

          Супертайфун доближава Тайван и Китай, милиони са застрашени

          Никола Павлов -
          Китай, Хонконг и Тайван се подготвят за удара на мощния тайфун „Рагаса“, съобщава ДПА. Тайван Тайванската метеорологична служба издаде предупреждение за югоизточното крайбрежие. Очакват се проливни дъждове,...
          Култура

          Над 20 държави и милиарди зрители: Русия възроди конкурса „Интервизия“

          Никола Павлов -
          С участници от над 20 държави и амбиции за повече от милиард зрители Русия възроди песенния конкурс „Интервизия“, замислен като конкуренция на „упадъчната“ Евровизия,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions