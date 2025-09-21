След големия горски пожар: Каква е ситуацията в Горнослав?

Големият горски пожар в района на село Горнослав бе овладян късно вечерта след мащабна операция, в която участваха над 12 екипа пожарникари от Асеновград, Пловдив, Първомай, Стамболийски, Карлово и Сектора „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив, както и доброволци от Rescue Team Plovdiv.

Гасителните действия на труднодостъпния терен бяха подпомогнати и от доброволци от ДФ „Пловдив 112“, „Аварийно Спасяване“, „Спасителен клуб за Бъдеще“, ДФ „Асеневци“ и местни жители. Южноцентралното държавно предприятие изпрати пет екипа с високопроходими автомобили от горските стопанства, чиято намеса се оказа ключова.

Заради засегнат електропровод ЕВН временно прекъсна електрозахранването в селата Орешец, Врата и Мостово. На терен съдействие оказаха и екипи на полицията, ВиК и електроразпределителното дружество.

Към 23:00 ч. огънят е поставен под контрол, като второто огнище в боровата гора е напълно погасено. В момента продължава доизгасяването на отделни огнища в труднодостъпни дерета с почти отвесни склонове. Благодарение на усилията на огнеборците бе предотвратено разрастване на пламъците към по-големи горски масиви.

Докато постъпи сигналът за пожара край Горнослав, два дежурни екипа вече работеха по друг инцидент в Асеновград – пожар в жилищна сграда, при който бяха спасени двама възрастни. След приключването му те се включиха в гасенето на горския пожар.

Сложната ситуация наложи в готовност да бъде подготвен и хеликоптер от 24-а авиобаза, но бързата реакция на наземните екипи направи въздушна намеса ненужна.

По предварителни данни са засегнати над 140 дка смесена гора, лесонепригодни и обработваеми площи, както и около 15 дка борова гора. Няма нанесени щети по жилищни и стопански сгради в село Горнослав.

Днес сутринта ще бъдат разпределени нови екипи и доброволци за обезопасяване на периметъра и окончателно ликвидиране на пожара.