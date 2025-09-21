След възражения от Германия и Австрия: ЕС реже Турция за дюнерите

Европейският съюз възнамерява да отхвърли искането на Турция за предоставяне на защитен статут на дюнер кебапа, съобщават източници от Европейската комисия и германски медии, цитирани от турското издание „Тюркийе тудей“.
Базираната в Истанбул Турска асоциация на производителите на дюнер (UDOFED) настояваше за изключителни права върху наименованието „дюнер кебап“, което би го превърнало в „защитен традиционен специалитет“.
Възражения от Германия и Австрия
Ако искането беше прието, това щеше да задължи европейските производители или да спазват турската рецепта, или да преименуват продуктите си. Германия и Австрия внесоха официални възражения срещу предложението.
Какво искаше Турция
Турция настояваше:
в дюнер кебапа да се използва само телешко месо от животни, не по-млади от 16 месеца;
рецептата да съдържа специални маринати и ограничения на съдържанието на сол;
при приготвянето да се използват ножове с дължина 55 см вместо електрически уреди.
„Това би означавало край на 95% от дюнерите, които в момента се продават в Германия“, коментира Ердоан Ком, говорител на германската Асоциация на производителите на дюнери.
Традиция срещу европейска практика
Класическата турска рецепта, която страната искаше да защити, включва месо, ориз, домати и люти чушки, сервирани в питка.
В Европа обаче дюнерът е адаптиран – обикновено съдържа зеле, маруля и богато количество сосове (включително чеснов), а месото и зеленчуците се увиват в лаваш.
