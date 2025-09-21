НА ЖИВО
          - Реклама -
          След възражения от Германия и Австрия: ЕС реже Турция за дюнерите

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Европейският съюз възнамерява да отхвърли искането на Турция за предоставяне на защитен статут на дюнер кебапа, съобщават източници от Европейската комисия и германски медии, цитирани от турското издание „Тюркийе тудей“.

          Базираната в Истанбул Турска асоциация на производителите на дюнер (UDOFED) настояваше за изключителни права върху наименованието „дюнер кебап“, което би го превърнало в „защитен традиционен специалитет“.

          Възражения от Германия и Австрия

          Ако искането беше прието, това щеше да задължи европейските производители или да спазват турската рецепта, или да преименуват продуктите си. Германия и Австрия внесоха официални възражения срещу предложението.

          „Официалното решение ще отнеме известно време. Но като се вземат предвид всички известни факти, вероятността вносителят на турското искане да успее е близка до нула“, заяви източник от Европейската комисия пред германския вестник „Билд“.

          648 души се натровиха с дюнери край Истанбул: Арестуваха собствениците на заведението 648 души се натровиха с дюнери край Истанбул: Арестуваха собствениците на заведението

          Какво искаше Турция

          Турция настояваше:

          • в дюнер кебапа да се използва само телешко месо от животни, не по-млади от 16 месеца;
          • рецептата да съдържа специални маринати и ограничения на съдържанието на сол;
          • при приготвянето да се използват ножове с дължина 55 см вместо електрически уреди.

          „Това би означавало край на 95% от дюнерите, които в момента се продават в Германия“, коментира Ердоан Ком, говорител на германската Асоциация на производителите на дюнери.

          Традиция срещу европейска практика

          Класическата турска рецепта, която страната искаше да защити, включва месо, ориз, домати и люти чушки, сервирани в питка.

          В Европа обаче дюнерът е адаптиран – обикновено съдържа зеле, маруля и богато количество сосове (включително чеснов), а месото и зеленчуците се увиват в лаваш.

