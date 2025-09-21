Супертайфун доближава Тайван и Китай, милиони са застрашени

Китай, Хонконг и Тайван се подготвят за удара на мощния тайфун „Рагаса“, съобщава ДПА.
Тайван
- Тайванската метеорологична служба издаде предупреждение за югоизточното крайбрежие.
- Очакват се проливни дъждове, бури и високи вълни.
Китай
- Според китайската централна метеорологична служба бурята ще достигне южната част на страната като супертайфун – най-висока, 17-а категория.
- Вятърът може да надхвърли 200 км/ч.
- В сряда се очаква тайфунът да удари провинция Гуандун (с мегаполисите Гуанджоу и Шънджън).
Хонконг
- Авиокомпаниите предложиха на пътниците възможност за безплатна пререгистрация на полети.
- Някои полети вече са отменени.
