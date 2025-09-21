НА ЖИВО
          Супертайфун доближава Тайван и Китай, милиони са застрашени

          Снимка: cnn.com
          Китай, Хонконг и Тайван се подготвят за удара на мощния тайфун „Рагаса“, съобщава ДПА.

          Тайван

          • Тайванската метеорологична служба издаде предупреждение за югоизточното крайбрежие.
          • Очакват се проливни дъждове, бури и високи вълни.
          Виетнам евакуира стотици хиляди души заради тайфун Виетнам евакуира стотици хиляди души заради тайфун

          Китай

          • Според китайската централна метеорологична служба бурята ще достигне южната част на страната като супертайфун – най-висока, 17-а категория.
          • Вятърът може да надхвърли 200 км/ч.
          • В сряда се очаква тайфунът да удари провинция Гуандун (с мегаполисите Гуанджоу и Шънджън).

          Хонконг

          • Авиокомпаниите предложиха на пътниците възможност за безплатна пререгистрация на полети.
          • Някои полети вече са отменени.
          Тайфунът „Подул“ връхлетя Тайван Тайфунът „Подул“ връхлетя Тайван

