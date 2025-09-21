Таков: Пеевски не кадрува в БСП, аз съм гарант

БСП има 134-годишна история и е събрала целия опит след Освобождението в себе си. Добре е останалите политически сили да се вслушат в това, което казва партията. Това заяви общинският съветник от БСП Иван Таков в ефира на БНТ.
По думите му, дори когато партиите и опозицията не са силни, е нормално дебатът да излиза извън пленарната зала.
Таков подчерта, че министрите на БСП изпълняват програмата си, свързана с предизборните обещания. В момента в бюрото на партията вървят дискусии, включително по новия бюджет.
Таков беше категоричен, че Делян Пеевски няма влияние в БСП.
Относно политическата стабилност, той заяви, че никой не иска нови избори, защото това би вкарало страната в нова серия от предсрочни вотове.
