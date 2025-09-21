Таков: Пеевски не кадрува в БСП, аз съм гарант

БСП има 134-годишна история и е събрала целия опит след Освобождението в себе си. Добре е останалите политически сили да се вслушат в това, което казва партията. Това заяви общинският съветник от БСП Иван Таков в ефира на БНТ.

По думите му, дори когато партиите и опозицията не са силни, е нормално дебатът да излиза извън пленарната зала.

Таков подчерта, че министрите на БСП изпълняват програмата си, свързана с предизборните обещания. В момента в бюрото на партията вървят дискусии, включително по новия бюджет.

„Нашите министри се справят много добре. Ние трябва да сме много ясни в нашите политики и какво искаме да направим оттук нататък. Предстои бюджетна процедура и е важно да представим нашите приоритети“, допълни той.

Таков беше категоричен, че Делян Пеевски няма влияние в БСП.

„Аз съм гарант, че Пеевски не кадрува в партията. Правят се компромиси, но има теми, по които компромис няма да направим – пример за това са пенсиите. Това е доказателство, че никой не се обажда на БСП и никой не ни казва какво да правим“, посочи социалистът.

Относно политическата стабилност, той заяви, че никой не иска нови избори, защото това би вкарало страната в нова серия от предсрочни вотове.