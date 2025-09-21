Тел Авив отговори на Лондон: Вземаме бързи контрамерки

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир поиска незабавното анексиране на окупирания Западен бряг, след като Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава, съобщи АФП.

Контрамерки срещу международното признание

„Признаването на палестинската държава от Великобритания, Канада и Австралия изисква незабавни контрамерки: бързото прилагане на суверенитет в Юдея и Самария и пълното разформироване на Палестинската автономия", заяви Бен Гвир, използвайки израелското наименование за територията.

Той обяви, че ще представи своето предложение за анексия на предстоящото заседание на кабинета.

Реакцията на Нетаняху

По-рано днес премиерът Бенямин Нетаняху реагира остро, обещавайки да се противопостави на решението на съюзниците по време на дебатите в ООН.

„Призивите за палестинска държава биха застрашили нашето съществуване и биха били абсурдно възнаграждение за тероризма“, подчерта израелският премиер.

Промяна на международните позиции

Все повече дългогодишни съюзници на Израел променят позицията си, след като офанзивата в Газа се засилва. Тел Авив настоява, че целта е унищожаването на бойците на „Хамас“.