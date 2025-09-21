НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тел Авив отговори на Лондон: Вземаме бързи контрамерки

          0
          171
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир поиска незабавното анексиране на окупирания Западен бряг, след като Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава, съобщи АФП.

          Контрамерки срещу международното признание

          „Признаването на палестинската държава от Великобритания, Канада и Австралия изисква незабавни контрамерки: бързото прилагане на суверенитет в Юдея и Самария и пълното разформироване на Палестинската автономия“, заяви Бен Гвир, използвайки израелското наименование за територията.

          - Реклама -

          Той обяви, че ще представи своето предложение за анексия на предстоящото заседание на кабинета.

          ОФИЦИАЛНО: Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина ОФИЦИАЛНО: Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина

          Реакцията на Нетаняху

          По-рано днес премиерът Бенямин Нетаняху реагира остро, обещавайки да се противопостави на решението на съюзниците по време на дебатите в ООН.

          „Призивите за палестинска държава биха застрашили нашето съществуване и биха били абсурдно възнаграждение за тероризма“, подчерта израелският премиер.

          Промяна на международните позиции

          Все повече дългогодишни съюзници на Израел променят позицията си, след като офанзивата в Газа се засилва. Тел Авив настоява, че целта е унищожаването на бойците на „Хамас“.

          Хилядите жертви в Газа: Ердоган повдига въпроса пред ООН Хилядите жертви в Газа: Ердоган повдига въпроса пред ООН

          Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир поиска незабавното анексиране на окупирания Западен бряг, след като Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава, съобщи АФП.

          Контрамерки срещу международното признание

          „Признаването на палестинската държава от Великобритания, Канада и Австралия изисква незабавни контрамерки: бързото прилагане на суверенитет в Юдея и Самария и пълното разформироване на Палестинската автономия“, заяви Бен Гвир, използвайки израелското наименование за територията.

          - Реклама -

          Той обяви, че ще представи своето предложение за анексия на предстоящото заседание на кабинета.

          ОФИЦИАЛНО: Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина ОФИЦИАЛНО: Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина

          Реакцията на Нетаняху

          По-рано днес премиерът Бенямин Нетаняху реагира остро, обещавайки да се противопостави на решението на съюзниците по време на дебатите в ООН.

          „Призивите за палестинска държава биха застрашили нашето съществуване и биха били абсурдно възнаграждение за тероризма“, подчерта израелският премиер.

          Промяна на международните позиции

          Все повече дългогодишни съюзници на Израел променят позицията си, след като офанзивата в Газа се засилва. Тел Авив настоява, че целта е унищожаването на бойците на „Хамас“.

          Хилядите жертви в Газа: Ердоган повдига въпроса пред ООН Хилядите жертви в Газа: Ердоган повдига въпроса пред ООН

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина

          Никола Павлов -
          Британският премиер Киър Стармър обяви, че Обединеното кралство официално признава Държавата Палестина. Решението идва в ключов момент от историята на британската външна политика и...
          Политика

          Заради напрежението между НАТО и Русия: Съветът за сигурност на ООН ще заседава извънредно

          Никола Павлов -
          Естония свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН на 22 септември, след като три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха въздушното ѝ пространство над...
          Война

          Руски разузнавателен самолет над Балтийско море вдигна два германски изтребителя

          Никола Павлов -
          Два германски изтребителя „Юрофайтър“ бяха вдигнати по тревога днес след прелитане на руски военен самолет над Балтийско море, съобщи ДПА, цитирана от БТА. Руският самолет...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions