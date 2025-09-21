Тел Авив отговори на Лондон: Вземаме бързи контрамерки

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир поиска незабавното анексиране на окупирания Западен бряг, след като Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава, съобщи АФП.
Контрамерки срещу международното признание
Той обяви, че ще представи своето предложение за анексия на предстоящото заседание на кабинета.
Реакцията на Нетаняху
По-рано днес премиерът Бенямин Нетаняху реагира остро, обещавайки да се противопостави на решението на съюзниците по време на дебатите в ООН.
Промяна на международните позиции
Все повече дългогодишни съюзници на Израел променят позицията си, след като офанзивата в Газа се засилва. Тел Авив настоява, че целта е унищожаването на бойците на „Хамас“.
