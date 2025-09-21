Тръмп ще води възпоменателната церемония за Чарли Кърк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще оглави днешната възпоменателна служба в памет на консервативния инфлуенсър и лидер на Turning Point USA Чарли Кърк.
- Реклама -
Докато напускаше Белия дом, за да отлети към западните щати, Тръмп заяви:
Хиляди се стекоха за прощаване
Още преди изгрев хиляди хора се наредиха на опашки, за да влязат в стадион State Farm с капацитет 63 000 души. Повечето присъстващи носеха дрехи в червено, бяло и синьо, както и шапки с лозунга на Тръмп „Make America Great Again“.
Мнозина определят Кърк като младата републиканска звезда, която е изиграла ключова роля за преизбирането на Тръмп през миналата година чрез влиянието си върху младите американци.
Кои ще говорят
На сцената редом с президента ще се изкажат редица високопоставени представители на администрацията и съюзници на Кърк:
вицепрезидентът Джей Ди Ванс,
държавният секретар Марко Рубио,
министърът на отбраната Пит Хегсет,
директорът на Националното разузнаване Тулси Габард,
министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши,
консервативният коментатор Тъкър Карлсън.
Очакват се и други речи от видни фигури на администрацията и близки съратници на Кърк.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще оглави днешната възпоменателна служба в памет на консервативния инфлуенсър и лидер на Turning Point USA Чарли Кърк.
- Реклама -
Докато напускаше Белия дом, за да отлети към западните щати, Тръмп заяви:
Хиляди се стекоха за прощаване
Още преди изгрев хиляди хора се наредиха на опашки, за да влязат в стадион State Farm с капацитет 63 000 души. Повечето присъстващи носеха дрехи в червено, бяло и синьо, както и шапки с лозунга на Тръмп „Make America Great Again“.
Мнозина определят Кърк като младата републиканска звезда, която е изиграла ключова роля за преизбирането на Тръмп през миналата година чрез влиянието си върху младите американци.
Кои ще говорят
На сцената редом с президента ще се изкажат редица високопоставени представители на администрацията и съюзници на Кърк:
вицепрезидентът Джей Ди Ванс,
държавният секретар Марко Рубио,
министърът на отбраната Пит Хегсет,
директорът на Националното разузнаване Тулси Габард,
министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши,
консервативният коментатор Тъкър Карлсън.
Очакват се и други речи от видни фигури на администрацията и близки съратници на Кърк.