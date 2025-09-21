Тръмп ще води възпоменателната церемония за Чарли Кърк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще оглави днешната възпоменателна служба в памет на консервативния инфлуенсър и лидер на Turning Point USA Чарли Кърк.

- Реклама -

Докато напускаше Белия дом, за да отлети към западните щати, Тръмп заяви:

„Церемонията има за цел да почете живота на един велик човек. Наистина велик човек. Ще бъде много интересен ден. Много труден ден.“

Хиляди се стекоха за прощаване

Още преди изгрев хиляди хора се наредиха на опашки, за да влязат в стадион State Farm с капацитет 63 000 души. Повечето присъстващи носеха дрехи в червено, бяло и синьо, както и шапки с лозунга на Тръмп „Make America Great Again“.

Мнозина определят Кърк като младата републиканска звезда, която е изиграла ключова роля за преизбирането на Тръмп през миналата година чрез влиянието си върху младите американци.

Кои ще говорят

На сцената редом с президента ще се изкажат редица високопоставени представители на администрацията и съюзници на Кърк:

вицепрезидентът Джей Ди Ванс ,

, държавният секретар Марко Рубио ,

, министърът на отбраната Пит Хегсет ,

, директорът на Националното разузнаване Тулси Габард ,

, министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши ,

, консервативният коментатор Тъкър Карлсън.

Очакват се и други речи от видни фигури на администрацията и близки съратници на Кърк.