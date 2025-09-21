НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Урсула фон дер Лайен: Рискът от Трета световна война е нулев, но живеем в опасна епоха

          Снимка: БГНЕС
          Лидерката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че вероятността от трета световна война в момента е нулева, но предупреди, че човечеството преминава през „много опасна епоха“.

          „Ще направя всичко по силите си, за да запазя мира и свободата в Европа. Това обяснява нашата решимост да укрепим отбранителните си способности. Предвид нарастващата враждебност в света, трябва да предприемем всички необходими мерки, за да осигурим демокрация, просперитет и мир“, каза фон дер Лайен в интервю за белгийския в. „Льо Соар“.

          Европа трябва да поеме по-голяма отговорност

          Фон дер Лайен подчерта, че ЕС носи отговорност за индустриите си, научните изследвания и малките и средните предприятия – включително и в сферата на отбраната.

          „Ние поемаме своя дял от отговорността за защитата на Съюза. Светът се промени драстично и ние трябва да сме готови за предизвикателствата. Европа трябва да покаже на съюзниците и противниците си, че има волята и способността да се защити.“

          Тя припомни, че след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. ЕС е предприел мащабни мерки в енергетиката и отбраната, което показва, че Съюзът е „на прав път“.

          „По-силен европейски гръбнак“ в сигурността

          По повод атаката с руски дрон в Полша, на която американските военни не реагираха, председателката на ЕК заяви:

          „Тези инциденти са много значими. НАТО остава в центъра на нашата колективна отбрана, но Европа се нуждае от много по-силен гръбнак. Трябва да бъдем по-автономни и независими по въпросите на сигурността.“

          Тя очерта целите на новата програма „Подготвени за 2030 г.“, според която ЕС ще:

          • запълни пропуските в отбранителните способности,
          • ускори процедурите,
          • мобилизира до 800 млрд. евро за отбрана,
          • и ще гарантира защита на „всеки сантиметър от Европейския съюз“.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

