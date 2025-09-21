Урсула фон дер Лайен: Рискът от Трета световна война е нулев, но живеем в опасна епоха

Лидерката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че вероятността от трета световна война в момента е нулева, но предупреди, че човечеството преминава през „много опасна епоха“.
Европа трябва да поеме по-голяма отговорност
Фон дер Лайен подчерта, че ЕС носи отговорност за индустриите си, научните изследвания и малките и средните предприятия – включително и в сферата на отбраната.
Тя припомни, че след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. ЕС е предприел мащабни мерки в енергетиката и отбраната, което показва, че Съюзът е „на прав път“.
„По-силен европейски гръбнак“ в сигурността
По повод атаката с руски дрон в Полша, на която американските военни не реагираха, председателката на ЕК заяви:
Тя очерта целите на новата програма „Подготвени за 2030 г.“, според която ЕС ще:
- запълни пропуските в отбранителните способности,
- ускори процедурите,
- мобилизира до 800 млрд. евро за отбрана,
- и ще гарантира защита на „всеки сантиметър от Европейския съюз“.
