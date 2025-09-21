Валентин Радев: Най-важно е, че има правителство и работи

„Най-важно е, че има правителство. И най-важното е, че работи. Вторият въпрос е колко се справя и какво прави МВР в този смисъл. Към МВР винаги ще има забележки. Всички имат нужда от полиция и това го усетих, когато бях там. Навсякъде, където ходех и се срещах с гражданите, те казваха – ако може повече полиция и камери. Така че, всички искаме повече полиция и заедно с това много критикуваме.“
- Реклама -
Това заяви бившият вътрешен министър и депутат от ГЕРБ Валентин Радев в ефира на БНТ.
За МВР и ръководството
По думите му полицаите и ръководството трябва да работят постоянно за авторитета на институцията.
Той подчерта, че липсата на главен секретар дълго време е била основна причина за забележките към министър Даниел Митов:
За „завладяната държава“
Радев коментира и обвиненията на опозицията:
За влиянието на Пеевски
Според депутата влиянието на всяка политическа сила е дадено от избирателите:
„Най-важно е, че има правителство. И най-важното е, че работи. Вторият въпрос е колко се справя и какво прави МВР в този смисъл. Към МВР винаги ще има забележки. Всички имат нужда от полиция и това го усетих, когато бях там. Навсякъде, където ходех и се срещах с гражданите, те казваха – ако може повече полиция и камери. Така че, всички искаме повече полиция и заедно с това много критикуваме.“
- Реклама -
Това заяви бившият вътрешен министър и депутат от ГЕРБ Валентин Радев в ефира на БНТ.
За МВР и ръководството
По думите му полицаите и ръководството трябва да работят постоянно за авторитета на институцията.
Той подчерта, че липсата на главен секретар дълго време е била основна причина за забележките към министър Даниел Митов:
За „завладяната държава“
Радев коментира и обвиненията на опозицията:
За влиянието на Пеевски
Според депутата влиянието на всяка политическа сила е дадено от избирателите:
Your thoughts are always so well-organized and presented.