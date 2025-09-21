Валентин Радев: Най-важно е, че има правителство и работи

„Най-важно е, че има правителство. И най-важното е, че работи. Вторият въпрос е колко се справя и какво прави МВР в този смисъл. Към МВР винаги ще има забележки. Всички имат нужда от полиция и това го усетих, когато бях там. Навсякъде, където ходех и се срещах с гражданите, те казваха – ако може повече полиция и камери. Така че, всички искаме повече полиция и заедно с това много критикуваме.“

Това заяви бившият вътрешен министър и депутат от ГЕРБ Валентин Радев в ефира на БНТ.

За МВР и ръководството

По думите му полицаите и ръководството трябва да работят постоянно за авторитета на институцията.

„В МВР никога не се знае кога и какво ще се случи, и обикновено го отнася министърът – или политическото ръководство, или оперативното ръководство.“

Той подчерта, че липсата на главен секретар дълго време е била основна причина за забележките към министър Даниел Митов:

„В случая в Русе трябваше на първа линия да е оперативното ръководство, за да обяснява. Даниел Митов беше критикуван за политически изказвания, но той е политик – това е неговата роля, да подобрява връзката на министерството с гражданите. И той това го прави, той е дипломат.“

За „завладяната държава“

Радев коментира и обвиненията на опозицията:

„За завладяна държава говори опозицията. Сега арестуваха нейни кметове. Но да не забравяме, че те незаконно арестуваха и лидера на тогавашната опозиция. Нека изчакаме малко – трябва да се вярва на съда и на прокуратурата. Хората там работят по правила.“

За влиянието на Пеевски

Според депутата влиянието на всяка политическа сила е дадено от избирателите: