          Политика

          Валентин Радев: Най-важно е, че има правителство и работи

          Снимка: БГНЕС
          Най-важно е, че има правителство. И най-важното е, че работи. Вторият въпрос е колко се справя и какво прави МВР в този смисъл. Към МВР винаги ще има забележки. Всички имат нужда от полиция и това го усетих, когато бях там. Навсякъде, където ходех и се срещах с гражданите, те казваха – ако може повече полиция и камери. Така че, всички искаме повече полиция и заедно с това много критикуваме.“

          Това заяви бившият вътрешен министър и депутат от ГЕРБ Валентин Радев в ефира на БНТ.

          За МВР и ръководството

          По думите му полицаите и ръководството трябва да работят постоянно за авторитета на институцията.

          В МВР никога не се знае кога и какво ще се случи, и обикновено го отнася министърът – или политическото ръководство, или оперативното ръководство.

          Той подчерта, че липсата на главен секретар дълго време е била основна причина за забележките към министър Даниел Митов:

          „В случая в Русе трябваше на първа линия да е оперативното ръководство, за да обяснява. Даниел Митов беше критикуван за политически изказвания, но той е политик – това е неговата роля, да подобрява връзката на министерството с гражданите. И той това го прави, той е дипломат.“

          За „завладяната държава“

          Радев коментира и обвиненията на опозицията:

          За завладяна държава говори опозицията. Сега арестуваха нейни кметове. Но да не забравяме, че те незаконно арестуваха и лидера на тогавашната опозиция. Нека изчакаме малко – трябва да се вярва на съда и на прокуратурата. Хората там работят по правила.“

          За влиянието на Пеевски

          Според депутата влиянието на всяка политическа сила е дадено от избирателите:

          Пеевски има такова влияние, каквото му е дал избирателят. Зад всички има избиратели.

          - Реклама -

          Цветан Цветанов: В МВР ни управляват кадрите на кабинета „Орешарски"

          Божидар Божанов: Борисов е смачкан от Пеевски

