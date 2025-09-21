НА ЖИВО
          - Реклама -
          „Вълците“ изядоха „Орлите“ – Рома превзе Рим

          Единственото попадение реализира Лоренцо Пелегрини през първото полувреме

          Снимка: БГНЕС
          Рома постигна трета победа в последните си пет шампионатни срещи с Лацио. Дербито на Рим от 4-тия кръг на Серия А завърши 1:0 в полза на „вълците“. Единственото попадение реализира Пелегрини, който оформи крайния резултат още в 38-та минута. 

          За повече от две попадения в дербито трябва да се върнем чак до пролетта на 2022 г., когато Рим като символичен домакин победи с 3:0. 

          И това дерби обаче не мина без традиционното напрежение, довело до два директни червени картона. Първо Реда Белаян беше изгонен заради грубо нарушение в 86-та минута, а 10 минути по-късно, дълбоко в добавеното време, Матео Гендузи също беше изпратен предсрочно към съблекалните. 

          За Рома това беше трети успех от началото на кампанията и вече е четвърти с 9 точки преди домакинството на Верона. Лацио пък е 14-ти с 3 пункта и предстоящо гостуване на Дженоа

          - Реклама -

