„Вълците“ изядоха „Орлите“ – Рома превзе Рим

Рома постигна трета победа в последните си пет шампионатни срещи с Лацио. Дербито на Рим от 4-тия кръг на Серия А завърши 1:0 в полза на „вълците“. Единственото попадение реализира Пелегрини, който оформи крайния резултат още в 38-та минута.

За повече от две попадения в дербито трябва да се върнем чак до пролетта на 2022 г., когато Рим като символичен домакин победи с 3:0.

И това дерби обаче не мина без традиционното напрежение, довело до два директни червени картона. Първо Реда Белаян беше изгонен заради грубо нарушение в 86-та минута, а 10 минути по-късно, дълбоко в добавеното време, Матео Гендузи също беше изпратен предсрочно към съблекалните.

За Рома това беше трети успех от началото на кампанията и вече е четвърти с 9 точки преди домакинството на Верона. Лацио пък е 14-ти с 3 пункта и предстоящо гостуване на Дженоа