      неделя, 21.09.25
          Политика

          Венецуела обучава цивилни за „революционна съпротива“ след заплахите на Доналд Тръмп

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Венецуела организира ден за военно обучение на цивилни в Каракас и други градове като отговор на разполагането на американски военни сили в Карибите и на новите предупреждения от президента Доналд Тръмп, съобщи АФП.

          Ескалация на напрежението

          Преди близо месец Вашингтон разположи военни кораби край бреговете на Венецуела, подкрепени от изтребители F-35 в Пуерто Рико. Официално операцията е за борба с наркотрафика, но Каракас обвини САЩ в „необявена война“, опит за смяна на режима и кражба на природни ресурси.

          Министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес заяви:

          „Днес отбелязваме повратна точка във военната революция, която пишем заедно – народът и въоръжените сили. Това е истинска военна революция!“

          Обучения в кварталите

          В гъсто населения квартал Петаре в Каракас главният булевард беше затворен за миникурсове по боравене с оръжия, тактики за оцеляване и „идеологическо мислене“.
          38-годишната офис служителка Лусби Монтерола обясни:

          „Тук съм, за да науча всичко, което е необходимо, за да защитя моята страна, моята родина, моята нация – Венецуела. Не се страхувам от нищо и никого.“

          Участваха малки групи доброволци по 30 души, като броят на обучаваните се оказа далеч по-скромен от обявения. Подобни сесии се проведоха и в Сан Кристобал и Баринас.

          16-годишният Джон Нориега заяви:

          „Всичко това е заради петрола, златото, диамантите – нашите ресурси. Ще се борим за това, което ни принадлежи.“

          Демонстрация на сила

          В столицата преминаха около 25 бронирани машини, а по крайбрежието рибарски лодки патрулираха редом до военни кораби. Паралелно Венецуела започна и тридневни военни учения на остров Ла Орчила в отговор на присъствието на американска флотилия от седем кораба и ядрено задвижвана подводница.

          Натиск от Вашингтон

          Президентът Доналд Тръмп предупреди Каракас:

          „Махнете веднага от нашата страна всички затворници и хора от психиатрични институции, натикани в САЩ – или цената ще бъде неизчислима!“

          От януари досега над 13 000 венецуелци са били репатрирани от САЩ, включително последна група от 185 души, върнати със самолет в Каракас.

          Междувременно каналът на президента Николас Мадуро в YouTube – използван за излъчване на повечето му речи – беше премахнат, без официален коментар от венецуелските власти.

