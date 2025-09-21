НА ЖИВО
          Втори ден закъснения на европейските летища след кибератака

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Пътници на редица европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и днес, след като кибератака засегна доставчик на софтуерни услуги, използвани при регистрацията за полетите, предаде ДПА.

          Вчера летищата в Берлин, Брюксел, Дъблин и Лондон съобщиха за технически проблеми, като според Евроконтрол причината е в информационна атака срещу американската компания „Колинс Аероспейс“ (Collins Aerospace).

          Кибератака: Затруднения на редица летища в Западна Европа Кибератака: Затруднения на редица летища в Западна Европа

          Какво съобщи компанията

          Дружеството, което оперира в сферата на аерокосмическите технологии, потвърди, че е било засегнато от „кибернетични смущения“ в своя софтуер, използван на редица летища.

          Ситуацията в Берлин и Брюксел

          Берлинското летище Берлин-Бранденбург (BER) предупреди пътниците да се подготвят за по-дълго чакане и евентуални закъснения. В събота там бяха отменени четири полета, а други закъсняха. В някои случаи персоналът премина към ръчна обработка с хартиени списъци и химикалки.

          В Брюксел вчера най-малко 10 полета бяха отменени, а 17 други закъсняха с повече от час, като при регистрацията се образуваха дълги опашки.

          За кратко евакуираха терминал 2 на летището в Дъблин За кратко евакуираха терминал 2 на летището в Дъблин

          Лондон и Дъблин

          Летище Хийтроу в Лондон също потвърди, че проблемите са свързани с атаката срещу „Колинс Аероспейс“. Подобна ситуация имаше и в Дъблин.

          България засега не е засегната

          От летище „Васил Левски“ в София съобщиха вчера, че няма промяна в полетите във връзка с кибератаката.

          Кибератаката срещу летищата: Засегната ли е България? Кибератаката срещу летищата: Засегната ли е България?

          Кога ще бъде решен проблемът?

          Засега не е ясно колко време ще е необходимо за пълно възстановяване на нормалната работа на засегнатите системи.

