Втори ден закъснения на европейските летища след кибератака

Пътници на редица европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и днес, след като кибератака засегна доставчик на софтуерни услуги, използвани при регистрацията за полетите, предаде ДПА.

- Реклама -

Вчера летищата в Берлин, Брюксел, Дъблин и Лондон съобщиха за технически проблеми, като според Евроконтрол причината е в информационна атака срещу американската компания „Колинс Аероспейс“ (Collins Aerospace).

Какво съобщи компанията

Дружеството, което оперира в сферата на аерокосмическите технологии, потвърди, че е било засегнато от „кибернетични смущения“ в своя софтуер, използван на редица летища.

Ситуацията в Берлин и Брюксел

Берлинското летище Берлин-Бранденбург (BER) предупреди пътниците да се подготвят за по-дълго чакане и евентуални закъснения. В събота там бяха отменени четири полета, а други закъсняха. В някои случаи персоналът премина към ръчна обработка с хартиени списъци и химикалки.

В Брюксел вчера най-малко 10 полета бяха отменени, а 17 други закъсняха с повече от час, като при регистрацията се образуваха дълги опашки.

Лондон и Дъблин

Летище Хийтроу в Лондон също потвърди, че проблемите са свързани с атаката срещу „Колинс Аероспейс“. Подобна ситуация имаше и в Дъблин.

България засега не е засегната

От летище „Васил Левски“ в София съобщиха вчера, че няма промяна в полетите във връзка с кибератаката.

Кога ще бъде решен проблемът?

Засега не е ясно колко време ще е необходимо за пълно възстановяване на нормалната работа на засегнатите системи.