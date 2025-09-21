НА ЖИВО
          За Деня на независимостта: НСО със специални мерки във Велико Търново

          Снимка: Община Велико Търново
          На 22 септември (понеделник) Националната служба за охрана (НСО) въвежда специални мерки за сигурност по повод честването на 117 години от обявяването на независимостта на България. Кулминацията ще бъде тържествената проверка от 19:30 ч. на площад „Цар Асен I“ в Старопрестолния град.

          Контрол на достъпа

          Достъпът на гражданите до зоната за сигурност ще се осъществява след 18:00 ч. през три контролни пункта:

          • ул. „Никола Пиколо“
          • ул. „Иван Вазов“
          • ул. „Св. Климент Охридски“
          Проверки и ограничения

          Служителите на НСО ще извършват щателни проверки за предмети и вещества, застрашаващи сигурността.

          „Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия“, съобщиха от службата.

          Хора с обемисти багажи няма да бъдат допускани. Ограничен ще бъде и достъпът на лица във видимо неадекватно състояние.

          Забрана за дронове

          В часовия диапазон от 17:00 до 22:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в района на честванията.

