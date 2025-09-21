НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          За три месеца и половина: 15 000 пожара горяха у нас

          0
          41
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          За периода 1 юни – 16 септември 2025 г. у нас са регистрирани 15 259 пожара, което е с 629 повече в сравнение със същия период на 2024 г. (14 630 пожара). Това съобщи директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов пред News.bg.

          - Реклама -

          Горски територии и мащаби

          • От началото на юни са погасени 318 пожара в гори, засягащи около 75 000 дка.
          • По данни на системата Copernicus, от началото на 2025 г. изгорелите площи в природата надхвърлят 300 000 дка.

          Причини и нарушения

          • Пожари с предполагаем умисъл за периода са 176.
          • Лъжливите повиквания – 953.
          • Съставени са 146 акта за палене на отпадъци и суха растителност и 41 акта за палене на стърнища в земеделски земи.
          След големия горски пожар: Каква е ситуацията в Горнослав? След големия горски пожар: Каква е ситуацията в Горнослав?

          Ново оборудване

          В ход е доставка на специализирана техника:

          • 67 мобилни системи за гасене на горски пожари;
          • 37 пожарни автомобила тежък клас;
          • 120 пикапа със системи за гасене.

          Доброволци и кадри

          • Доброволци са участвали в над 130 произшествия от началото на пожароопасния сезон.
          • Последният конкурс за 271 длъжности в ГДПБЗН е привлякъл 2907 кандидати (средно по 11 души за място).

          Кампании и превенция

          ГДПБЗН ежегодно провежда кампании: „Седмица на пожарната безопасност“, „Есенно-зимен сезон“, „Пази горите от пожар“, „Пази реколтата от пожар“.

          Равносметка

          Предизвикателствата през 2025 г. бяха значителни както по брой, така и по мащаб. Благодарение на усилията на пожарникарите, армията, горските служби, доброволците и местната власт успяхме да ограничим щетите и да предотвратим инциденти с тежки последици за хората и имуществото им“, обобщи главен комисар Джартов.

          Пожарът в Плевенско е локализиран, има ли замърсяване на въздуха? Пожарът в Плевенско е локализиран, има ли замърсяване на въздуха?

          За периода 1 юни – 16 септември 2025 г. у нас са регистрирани 15 259 пожара, което е с 629 повече в сравнение със същия период на 2024 г. (14 630 пожара). Това съобщи директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов пред News.bg.

          - Реклама -

          Горски територии и мащаби

          • От началото на юни са погасени 318 пожара в гори, засягащи около 75 000 дка.
          • По данни на системата Copernicus, от началото на 2025 г. изгорелите площи в природата надхвърлят 300 000 дка.

          Причини и нарушения

          • Пожари с предполагаем умисъл за периода са 176.
          • Лъжливите повиквания – 953.
          • Съставени са 146 акта за палене на отпадъци и суха растителност и 41 акта за палене на стърнища в земеделски земи.
          След големия горски пожар: Каква е ситуацията в Горнослав? След големия горски пожар: Каква е ситуацията в Горнослав?

          Ново оборудване

          В ход е доставка на специализирана техника:

          • 67 мобилни системи за гасене на горски пожари;
          • 37 пожарни автомобила тежък клас;
          • 120 пикапа със системи за гасене.

          Доброволци и кадри

          • Доброволци са участвали в над 130 произшествия от началото на пожароопасния сезон.
          • Последният конкурс за 271 длъжности в ГДПБЗН е привлякъл 2907 кандидати (средно по 11 души за място).

          Кампании и превенция

          ГДПБЗН ежегодно провежда кампании: „Седмица на пожарната безопасност“, „Есенно-зимен сезон“, „Пази горите от пожар“, „Пази реколтата от пожар“.

          Равносметка

          Предизвикателствата през 2025 г. бяха значителни както по брой, така и по мащаб. Благодарение на усилията на пожарникарите, армията, горските служби, доброволците и местната власт успяхме да ограничим щетите и да предотвратим инциденти с тежки последици за хората и имуществото им“, обобщи главен комисар Джартов.

          Пожарът в Плевенско е локализиран, има ли замърсяване на въздуха? Пожарът в Плевенско е локализиран, има ли замърсяване на въздуха?

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          ИЗВЪНРЕДНО: Тежка катастрофа в София, вероятно има загинали

          Никола Павлов -
          Тежка катастрофа е станала на бул. „Драган Цанков“ в отсечката между Парк хотел „Москва“ и Телевизионната кула в София. Загинали и ранени По първоначална информация има...
          Общество

          Втори ден закъснения на европейските летища след кибератака

          Никола Павлов -
          Пътници на редица европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и днес, след като кибератака засегна доставчик на софтуерни услуги, използвани при регистрацията...
          Политика

          Атанасов: Скептичен съм дали можем да подпишем вота на „Възраждане“

          Никола Павлов -
          Лидерът на ДСБ и съпредседател на „Демократична България“ ген. Атанас Атанасов заяви пред БНР, че в момента държавата функционира чрез узурпирана репресивна власт, насочена...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions