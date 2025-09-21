За три месеца и половина: 15 000 пожара горяха у нас

За периода 1 юни – 16 септември 2025 г. у нас са регистрирани 15 259 пожара, което е с 629 повече в сравнение със същия период на 2024 г. (14 630 пожара). Това съобщи директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов пред News.bg.
Горски територии и мащаби
От началото на юни са погасени 318 пожара в гори, засягащи около 75 000 дка.
По данни на системата Copernicus, от началото на 2025 г. изгорелите площи в природата надхвърлят 300 000 дка.
Причини и нарушения
Пожари с предполагаем умисъл за периода са 176.
Лъжливите повиквания – 953.
Съставени са 146 акта за палене на отпадъци и суха растителност и 41 акта за палене на стърнища в земеделски земи.
Ново оборудване
В ход е доставка на специализирана техника:
67 мобилни системи за гасене на горски пожари;
37 пожарни автомобила тежък клас;
120 пикапа със системи за гасене.
Доброволци и кадри
Доброволци са участвали в над 130 произшествия от началото на пожароопасния сезон.
Последният конкурс за 271 длъжности в ГДПБЗН е привлякъл 2907 кандидати (средно по 11 души за място).
Кампании и превенция
ГДПБЗН ежегодно провежда кампании: „Седмица на пожарната безопасност“, „Есенно-зимен сезон“, „Пази горите от пожар“, „Пази реколтата от пожар“.
Равносметка
„Предизвикателствата през 2025 г. бяха значителни както по брой, така и по мащаб. Благодарение на усилията на пожарникарите, армията, горските служби, доброволците и местната власт успяхме да ограничим щетите и да предотвратим инциденти с тежки последици за хората и имуществото им“, обобщи главен комисар Джартов.
