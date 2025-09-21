За три месеца и половина: 15 000 пожара горяха у нас

За периода 1 юни – 16 септември 2025 г. у нас са регистрирани 15 259 пожара, което е с 629 повече в сравнение със същия период на 2024 г. (14 630 пожара). Това съобщи директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов пред News.bg.

Горски територии и мащаби

От началото на юни са погасени 318 пожара в гори , засягащи около 75 000 дка .

, засягащи около . По данни на системата Copernicus, от началото на 2025 г. изгорелите площи в природата надхвърлят 300 000 дка.

Причини и нарушения

Пожари с предполагаем умисъл за периода са 176 .

. Лъжливите повиквания – 953 .

. Съставени са 146 акта за палене на отпадъци и суха растителност и 41 акта за палене на стърнища в земеделски земи.

Ново оборудване

В ход е доставка на специализирана техника:

67 мобилни системи за гасене на горски пожари;

за гасене на горски пожари; 37 пожарни автомобила тежък клас;

тежък клас; 120 пикапа със системи за гасене.

Доброволци и кадри

Доброволци са участвали в над 130 произшествия от началото на пожароопасния сезон.

от началото на пожароопасния сезон. Последният конкурс за 271 длъжности в ГДПБЗН е привлякъл 2907 кандидати (средно по 11 души за място).

Кампании и превенция

ГДПБЗН ежегодно провежда кампании: „Седмица на пожарната безопасност“, „Есенно-зимен сезон“, „Пази горите от пожар“, „Пази реколтата от пожар“.

Равносметка

„Предизвикателствата през 2025 г. бяха значителни както по брой, така и по мащаб. Благодарение на усилията на пожарникарите, армията, горските служби, доброволците и местната власт успяхме да ограничим щетите и да предотвратим инциденти с тежки последици за хората и имуществото им“, обобщи главен комисар Джартов.