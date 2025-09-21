НА ЖИВО
      неделя, 21.09.25
          Заради напрежението между НАТО и Русия: Съветът за сигурност на ООН ще заседава извънредно

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Естония свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН на 22 септември, след като три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха въздушното ѝ пространство над Финския залив на 19 септември. Това е първият случай в 34-годишното членство на страната в ООН, когато тя официално иска подобна сесия, предаде АФП.

          Нарушение и реакция

          Според естонското външно министерство инцидентът представлява „нагло нарушение на международното право“. Италиански изтребители F-35 от мисията на НАТО за въздушна отбрана в Балтийските държави, заедно с шведски и финландски самолети, бяха вдигнати по тревога и прихванаха руските машини.

          Руски разузнавателен самолет над Балтийско море вдигна два германски изтребителя Руски разузнавателен самолет над Балтийско море вдигна два германски изтребителя

          Москва отрича обвиненията, че нейни самолети са навлизали във въздушното пространство на Естония.

          Международен отзвук

          ЕС и НАТО остро осъдиха действията на Русия. България също излезе с официална позиция срещу нарушението.

          „Това поведение е част от по-широк модел на ескалация от страна на Русия както на регионално, така и на глобално ниво. То изисква международен отговор“, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна.

          Чехия срещу Русия: Да сваляме самолети, НАТО да отговаря и с военни средства Чехия срещу Русия: Да сваляме самолети, НАТО да отговаря и с военни средства

          Контекст

          Това не е изолиран случай – по-рано този месец бяха регистрирани руски нарушения и на въздушното пространство на Полша и Румъния. Естония вече поиска консултации по член 4 от Договора на НАТО, който се активира при заплаха за сигурността на страната-членка.

