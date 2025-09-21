Заради напрежението между НАТО и Русия: Съветът за сигурност на ООН ще заседава извънредно

Естония свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН на 22 септември, след като три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха въздушното ѝ пространство над Финския залив на 19 септември. Това е първият случай в 34-годишното членство на страната в ООН, когато тя официално иска подобна сесия, предаде АФП.

Нарушение и реакция

Според естонското външно министерство инцидентът представлява „нагло нарушение на международното право“. Италиански изтребители F-35 от мисията на НАТО за въздушна отбрана в Балтийските държави, заедно с шведски и финландски самолети, бяха вдигнати по тревога и прихванаха руските машини.

Москва отрича обвиненията, че нейни самолети са навлизали във въздушното пространство на Естония.

Международен отзвук

ЕС и НАТО остро осъдиха действията на Русия. България също излезе с официална позиция срещу нарушението.

„Това поведение е част от по-широк модел на ескалация от страна на Русия както на регионално, така и на глобално ниво. То изисква международен отговор“, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна.

Контекст

Това не е изолиран случай – по-рано този месец бяха регистрирани руски нарушения и на въздушното пространство на Полша и Румъния. Естония вече поиска консултации по член 4 от Договора на НАТО, който се активира при заплаха за сигурността на страната-членка.