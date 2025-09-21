НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Зарков: Пеевски ще повлече Борисов, а БСП се самоубива

          0
          299
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Случилото се тази седмица показа, че правителството разполага с подкрепа от над 130 народни представители. Това мнение изрази бившият министър на правосъдието Крум Зарков в предаването „Тази неделя“ по bTV.

          - Реклама -

          За отношенията между ГЕРБ и ДПС

          Зарков коментира напрежението между лидерите на ГЕРБ и ДПС:

          „Борисов разбира, че се настъпва мотика и че поведението на Пеевски, рано или късно, ще ги повлече. Опитва се, макар и вербално, да се разграничи“.

          Киселова: Основен приоритет на НС е бюджетът (ВИДЕО) Киселова: Основен приоритет на НС е бюджетът (ВИДЕО)

          За БСП

          Зарков беше критичен към партията си:

          „С тъга наблюдавам самоубийството на БСП. Дори да кажем, че имаше основание за влизането в това правителство, какво ги кара да гласуват всички прищевки на Пеевски? Много скоро БСП ще е на избори и ми е трудно да си представя как ще обяснят поведението си“.

          Той добави, че и БСП, и „Има такъв народ“ трябва да започнат да мислят за политическото си оцеляване.

          Таков: Пеевски не кадрува в БСП, аз съм гарант Таков: Пеевски не кадрува в БСП, аз съм гарант

          За отношенията с президента

          Бившият министър коментира и промените, свързани с НСО и правомощията на държавния глава:

          • „Секретарите в президентството се обслужват от НСО, като повечето не го ползват. Това е незначителен въпрос, но целта е да се покаже силата на мнозинството спрямо президента. Това е грешка“.
          • „Грешка ще бъде и отнемането на правото на президента да назначава председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО“.

          За президентските избори

          Зарков уточни, че името му не се споменава като евентуален кандидат за президент. По отношение на възможна кандидатура на вицепрезидента Илияна Йотова, той заяви:

          „Тя има всички качества да бъде президент“.

          Божанов: ПП инициира блокадата, ДБ я подкрепи, но изпуснахме… Божанов: ПП инициира блокадата, ДБ я подкрепи, но изпуснахме…

          Случилото се тази седмица показа, че правителството разполага с подкрепа от над 130 народни представители. Това мнение изрази бившият министър на правосъдието Крум Зарков в предаването „Тази неделя“ по bTV.

          - Реклама -

          За отношенията между ГЕРБ и ДПС

          Зарков коментира напрежението между лидерите на ГЕРБ и ДПС:

          „Борисов разбира, че се настъпва мотика и че поведението на Пеевски, рано или късно, ще ги повлече. Опитва се, макар и вербално, да се разграничи“.

          Киселова: Основен приоритет на НС е бюджетът (ВИДЕО) Киселова: Основен приоритет на НС е бюджетът (ВИДЕО)

          За БСП

          Зарков беше критичен към партията си:

          „С тъга наблюдавам самоубийството на БСП. Дори да кажем, че имаше основание за влизането в това правителство, какво ги кара да гласуват всички прищевки на Пеевски? Много скоро БСП ще е на избори и ми е трудно да си представя как ще обяснят поведението си“.

          Той добави, че и БСП, и „Има такъв народ“ трябва да започнат да мислят за политическото си оцеляване.

          Таков: Пеевски не кадрува в БСП, аз съм гарант Таков: Пеевски не кадрува в БСП, аз съм гарант

          За отношенията с президента

          Бившият министър коментира и промените, свързани с НСО и правомощията на държавния глава:

          • „Секретарите в президентството се обслужват от НСО, като повечето не го ползват. Това е незначителен въпрос, но целта е да се покаже силата на мнозинството спрямо президента. Това е грешка“.
          • „Грешка ще бъде и отнемането на правото на президента да назначава председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО“.

          За президентските избори

          Зарков уточни, че името му не се споменава като евентуален кандидат за президент. По отношение на възможна кандидатура на вицепрезидента Илияна Йотова, той заяви:

          „Тя има всички качества да бъде президент“.

          Божанов: ПП инициира блокадата, ДБ я подкрепи, но изпуснахме… Божанов: ПП инициира блокадата, ДБ я подкрепи, но изпуснахме…

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          За Деня на независимостта: НСО със специални мерки във Велико Търново

          Никола Павлов -
          На 22 септември (понеделник) Националната служба за охрана (НСО) въвежда специални мерки за сигурност по повод честването на 117 години от обявяването на независимостта...
          Общество

          Пожарът над Сливница се разраства, две села са в опасност

          Никола Павлов -
          Голям пожар продължава да бушува над село Ракита, община Сливница, като пламъците вече са достигнали и района на брезнишкото село Горни Романци. Ситуацията остава...
          Инциденти

          ИСУЛ: Пострадалото от катастрофата с мотор момиче е с опасност за живота

          Никола Павлов -
          18-годишно момиче е в тежко състояние след катастрофата на бул. „Драган Цанков“ в София. Това съобщиха лекари от ИСУЛ, където пострадалата е настанена. Състоянието на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions