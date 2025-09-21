Зарков: Пеевски ще повлече Борисов, а БСП се самоубива

Случилото се тази седмица показа, че правителството разполага с подкрепа от над 130 народни представители. Това мнение изрази бившият министър на правосъдието Крум Зарков в предаването „Тази неделя“ по bTV.
- Реклама -
За отношенията между ГЕРБ и ДПС
Зарков коментира напрежението между лидерите на ГЕРБ и ДПС:
За БСП
Зарков беше критичен към партията си:
Той добави, че и БСП, и „Има такъв народ“ трябва да започнат да мислят за политическото си оцеляване.
За отношенията с президента
Бившият министър коментира и промените, свързани с НСО и правомощията на държавния глава:
„Секретарите в президентството се обслужват от НСО, като повечето не го ползват. Това е незначителен въпрос, но целта е да се покаже силата на мнозинството спрямо президента. Това е грешка“.
„Грешка ще бъде и отнемането на правото на президента да назначава председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО“.
За президентските избори
Зарков уточни, че името му не се споменава като евентуален кандидат за президент. По отношение на възможна кандидатура на вицепрезидента Илияна Йотова, той заяви:
Случилото се тази седмица показа, че правителството разполага с подкрепа от над 130 народни представители. Това мнение изрази бившият министър на правосъдието Крум Зарков в предаването „Тази неделя“ по bTV.
- Реклама -
За отношенията между ГЕРБ и ДПС
Зарков коментира напрежението между лидерите на ГЕРБ и ДПС:
За БСП
Зарков беше критичен към партията си:
Той добави, че и БСП, и „Има такъв народ“ трябва да започнат да мислят за политическото си оцеляване.
За отношенията с президента
Бившият министър коментира и промените, свързани с НСО и правомощията на държавния глава:
„Секретарите в президентството се обслужват от НСО, като повечето не го ползват. Това е незначителен въпрос, но целта е да се покаже силата на мнозинството спрямо президента. Това е грешка“.
„Грешка ще бъде и отнемането на правото на президента да назначава председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО“.
За президентските избори
Зарков уточни, че името му не се споменава като евентуален кандидат за президент. По отношение на възможна кандидатура на вицепрезидента Илияна Йотова, той заяви: