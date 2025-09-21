Зарков: Пеевски ще повлече Борисов, а БСП се самоубива

Случилото се тази седмица показа, че правителството разполага с подкрепа от над 130 народни представители. Това мнение изрази бившият министър на правосъдието Крум Зарков в предаването „Тази неделя“ по bTV.

- Реклама -

За отношенията между ГЕРБ и ДПС

Зарков коментира напрежението между лидерите на ГЕРБ и ДПС:

„Борисов разбира, че се настъпва мотика и че поведението на Пеевски, рано или късно, ще ги повлече. Опитва се, макар и вербално, да се разграничи“.

За БСП

Зарков беше критичен към партията си:

„С тъга наблюдавам самоубийството на БСП. Дори да кажем, че имаше основание за влизането в това правителство, какво ги кара да гласуват всички прищевки на Пеевски? Много скоро БСП ще е на избори и ми е трудно да си представя как ще обяснят поведението си“.

Той добави, че и БСП, и „Има такъв народ“ трябва да започнат да мислят за политическото си оцеляване.

За отношенията с президента

Бившият министър коментира и промените, свързани с НСО и правомощията на държавния глава:

„Секретарите в президентството се обслужват от НСО, като повечето не го ползват. Това е незначителен въпрос, но целта е да се покаже силата на мнозинството спрямо президента. Това е грешка“.

„Грешка ще бъде и отнемането на правото на президента да назначава председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО“.

За президентските избори

Зарков уточни, че името му не се споменава като евентуален кандидат за президент. По отношение на възможна кандидатура на вицепрезидента Илияна Йотова, той заяви: