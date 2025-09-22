71 ирански депутати с призив: Искаме атомна бомба!

Десетки ирански депутати поискаха страната да обмисли придобиване на ядрено оръжие на фона на нарастващото военно напрежение с Израел, предаде ДПА.

Според ирански медии, 71 от общо 290 депутати в парламента са изпратили писмо до Върховния съвет за национална сигурност, с което настояват за преразглеждане на отбранителната доктрина на страната.

Аргументи на депутатите

В писмото си народните представители подчертават, че „светът се е променил“, като посочват, че Израел „е на ръба на умопомрачението“ и нанася удари „без да се интересува от международните задължения“.

По думите им, притежанието на ядрено оръжие с цел възпиране няма да противоречи на постановлението (фетва) на върховния лидер Али Хаменей, който от години забранява разработването и използването на оръжия за масово поразяване.

Контекст

Иран официално твърди, че не се стреми към ядрено оръжие, позовавайки се именно на тази фетва. Въпреки това западните страни отдавна обвиняват Техеран, че тайно разработва подобни програми – обвинения, които иранските власти категорично отричат.

Напрежението в региона се засили през юни, когато Израел започна 12-дневна военна операция срещу Иран, подкрепена и от САЩ. При ударите бяха поразени ключови ирански ядрени съоръжения, което доведе до ново изостряне на дипломатическите спорове между Техеран и западните страни.