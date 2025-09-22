НА ЖИВО
          71 ирански депутати с призив: Искаме атомна бомба!

          Снимка: amuedge.com
          Десетки ирански депутати поискаха страната да обмисли придобиване на ядрено оръжие на фона на нарастващото военно напрежение с Израел, предаде ДПА.

          Според ирански медии, 71 от общо 290 депутати в парламента са изпратили писмо до Върховния съвет за национална сигурност, с което настояват за преразглеждане на отбранителната доктрина на страната.

          Аргументи на депутатите

          В писмото си народните представители подчертават, че „светът се е променил“, като посочват, че Израел „е на ръба на умопомрачението“ и нанася удари „без да се интересува от международните задължения“.

          Иран и МААЕ подновяват ядрените преговори Иран и МААЕ подновяват ядрените преговори

          По думите им, притежанието на ядрено оръжие с цел възпиране няма да противоречи на постановлението (фетва) на върховния лидер Али Хаменей, който от години забранява разработването и използването на оръжия за масово поразяване.

          Контекст

          Иран официално твърди, че не се стреми към ядрено оръжие, позовавайки се именно на тази фетва. Въпреки това западните страни отдавна обвиняват Техеран, че тайно разработва подобни програми – обвинения, които иранските власти категорично отричат.

          Тръмп: Няма как Иран да притежава атомна бомба Тръмп: Няма как Иран да притежава атомна бомба

          Напрежението в региона се засили през юни, когато Израел започна 12-дневна военна операция срещу Иран, подкрепена и от САЩ. При ударите бяха поразени ключови ирански ядрени съоръжения, което доведе до ново изостряне на дипломатическите спорове между Техеран и западните страни.

