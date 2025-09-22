Атанас Зафиров: Независимостта е венецът на българските борби за свобода и равноправие

Вицепремиерът Атанас Зафиров отправи поздравление по случай Деня на Независимостта.
Той подчерта, че този държавен акт е най-значимият в новата ни история, защото е логическият завършек на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и на всички борби за национално освобождение.
Според него, усилието ни днес е да запазим паметта за националните герои, да осмислим уроците на историята и да носим в сърцата си същия идеал за обединение.
