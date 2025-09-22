НА ЖИВО
          - Реклама -
          Атанас Зафиров: Независимостта е венецът на българските борби за свобода и равноправие

          Снимка: БГНЕС
          Вицепремиерът Атанас Зафиров отправи поздравление по случай Деня на Независимостта.

          „На паметния 22 септември преди 117 години България разкъсва мрежата от политически зависимости и официално и всепризнато започва да определя сама своята вътрешна и външна политика“.

          Той подчерта, че този държавен акт е най-значимият в новата ни история, защото е логическият завършек на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и на всички борби за национално освобождение.

          „Без Независимостта саможертвата на хилядите, оставили костите си в пантеона на родината, би била напразна“, каза Зафиров.

          Според него, усилието ни днес е да запазим паметта за националните герои, да осмислим уроците на историята и да носим в сърцата си същия идеал за обединение.

          „Това е нашият дълг – да градим държава, която е равноправен член в семейството на цивилизованите народи“, посочи той.

          „Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Имаме нужда от единство и национален идеал, за да преодолеем изпитанията на времето. Вярвам, че българският дух и днес е способен да отстоява тази кауза“, заяви още Зафиров.

          „Честит празник! Да живее свободна и независима България!“, завърши поздравлението си председателят на левицата.

