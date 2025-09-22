НА ЖИВО
      понеделник, 22.09.25
          Белият дом: Тръмп смята признаването на Палестина за награда за Хамас

          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че признаването на палестинската държава от ключови съюзници, включително Великобритания, всъщност е награда за групировката Хамас за атаките ѝ срещу Израел.

          Това заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит, предаде АФП.

          „Честно казано, той смята, че това е награда за Хамас. Затова той смята, че тези решения са само празни приказки и недостатъчни действия от страна на някои от нашите приятели и съюзници“, каза тя. 

