НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          Браво, момчета! България размаза Португалия за четвъртфинал на Световното първенство (ВИДЕО)

          На четвъртфиналите "лъвовете" ще играят срещу победителя от двойката САЩ - Сърбия

          2
          88
          Loading the player...
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          България се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по волейбол. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не срещна затруднения срещу Португалия и спечели с 3:0 (25:19, 25:23 , 25:12). Следващият съперник на тимът ни ще е победителят от двубоя между САЩ и Словения, които играят по-късно днес. 

          - Реклама -

          „Лъвовете“ влизат в топ 8 на Световно първенство за първи път от 2010 г. насам. Тогава тимът завърши на седма позиция, а през 2006 г. последно спечелиха медал – бронз. 

          Българските национали взеха превес от самото начало на първата част. Те доминираха изцяло и без проблем оформиха добра преднина. В края (24:16) противникът реализира серия, но не успя да направи нищо повече от това да скъси леко дистанцията (24:19). Атака на Илия Петков сложи край на частта след 25:19. 

          България тръгна силно във втората част (5:2), като диктуваше положението до 10:7. Постепенно иберийците набраха инерция и ни настигнаха, а след това и изравниха. В средата на гейма Илия Петков бе принудително заменен от Преслав Петков заради контузия. В ключовите моменти (18:18) момчетата на Джанлоренцо Бленджини поведоха (20:18), но съперникът успя отново да ги изправи на нокти. До края такива ситуации не липсваха, в крайна сметка „лъвовете“ поведоха.  

          Третият гейм започна равностойно, след което бе изцяло под доминацията на нашите момчета. Те бяха безапелационни и оставиха иберийците на едва 12 точки. 

          България се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по волейбол. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не срещна затруднения срещу Португалия и спечели с 3:0 (25:19, 25:23 , 25:12). Следващият съперник на тимът ни ще е победителят от двубоя между САЩ и Словения, които играят по-късно днес. 

          - Реклама -

          „Лъвовете“ влизат в топ 8 на Световно първенство за първи път от 2010 г. насам. Тогава тимът завърши на седма позиция, а през 2006 г. последно спечелиха медал – бронз. 

          Българските национали взеха превес от самото начало на първата част. Те доминираха изцяло и без проблем оформиха добра преднина. В края (24:16) противникът реализира серия, но не успя да направи нищо повече от това да скъси леко дистанцията (24:19). Атака на Илия Петков сложи край на частта след 25:19. 

          България тръгна силно във втората част (5:2), като диктуваше положението до 10:7. Постепенно иберийците набраха инерция и ни настигнаха, а след това и изравниха. В средата на гейма Илия Петков бе принудително заменен от Преслав Петков заради контузия. В ключовите моменти (18:18) момчетата на Джанлоренцо Бленджини поведоха (20:18), но съперникът успя отново да ги изправи на нокти. До края такива ситуации не липсваха, в крайна сметка „лъвовете“ поведоха.  

          Третият гейм започна равностойно, след което бе изцяло под доминацията на нашите момчета. Те бяха безапелационни и оставиха иберийците на едва 12 точки. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Успех, Лъвове! САЩ е следващото препятствие пред България

          Николай Минчев -
          Мъжкият национален отбор на САЩ ще е съперникът на българските национали на четвъртфиналите от Световното първенство по волейбол във Филипините. Волейболистите на Карч Кирали...
          Футбол

          Лудогорец с информация към феновете си преди мача с Малмьо

          Николай Минчев -
          Лудогорец информира своите привърженици, които все още нямат билети за първия мач от основната фаза на Лига Европа срещу шведския шампион Малмьо в сряда,...
          Футбол

          Стилиян Петров: Постът „президент на БФС“ трябва да защитава интересите на футбола, а не лични облаги

          Николай Минчев -
          Бившият капитан на националния отбор по футбол на България и рекордьор по мачове с представителната фланелка Стилиян Петров атакува Българския футболен съюз. По случай...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions