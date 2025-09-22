Браво, момчета! България размаза Португалия за четвъртфинал на Световното първенство (ВИДЕО)

България се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по волейбол. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не срещна затруднения срещу Португалия и спечели с 3:0 (25:19, 25:23 , 25:12). Следващият съперник на тимът ни ще е победителят от двубоя между САЩ и Словения, които играят по-късно днес.

„Лъвовете“ влизат в топ 8 на Световно първенство за първи път от 2010 г. насам. Тогава тимът завърши на седма позиция, а през 2006 г. последно спечелиха медал – бронз.

Българските национали взеха превес от самото начало на първата част. Те доминираха изцяло и без проблем оформиха добра преднина. В края (24:16) противникът реализира серия, но не успя да направи нищо повече от това да скъси леко дистанцията (24:19). Атака на Илия Петков сложи край на частта след 25:19.

България тръгна силно във втората част (5:2), като диктуваше положението до 10:7. Постепенно иберийците набраха инерция и ни настигнаха, а след това и изравниха. В средата на гейма Илия Петков бе принудително заменен от Преслав Петков заради контузия. В ключовите моменти (18:18) момчетата на Джанлоренцо Бленджини поведоха (20:18), но съперникът успя отново да ги изправи на нокти. До края такива ситуации не липсваха, в крайна сметка „лъвовете“ поведоха.

Третият гейм започна равностойно, след което бе изцяло под доминацията на нашите момчета. Те бяха безапелационни и оставиха иберийците на едва 12 точки.