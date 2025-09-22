Бруталното убийство в Белащица: Прокуратурата повдигна обвинение на арестувания

Прокуратурата повдигна обвинение на мъжа, арестуван за убийството в пловдивското село Белащица. Той остава в ареста за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Очаква се Окръжната прокуратура – Пловдив да поиска постоянна мярка „задържане под стража“.

Психиатрична експертиза

Назначена е психиатрична експертиза, тъй като има данни, че задържаният страда от психично заболяване.

Подробности за убийството

Жертвата е 55-годишен жител на село Белащица , намерен мъртъв в дома си.

, намерен мъртъв в дома си. При огледа са установени порезни рани по тялото .

. Задържаният е 47-годишен съсед , за когото също има информация, че е имал психични проблеми.

, за когото също има информация, че е имал психични проблеми. По непотвърдена информация двамата са се познавали.

Инцидентът е станал в петък следобед. Според разследващите нападателят е прерязал гърлото на жертвата и го е наръгал, след което е напуснал дома му.

Мотивът остава неизвестен

Към момента няма яснота за причините, довели до кървавото престъпление. Разследването продължава.