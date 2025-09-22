НА ЖИВО
          Бруталното убийство в Белащица: Прокуратурата повдигна обвинение на арестувания

          Снимка: БГНЕС
          Прокуратурата повдигна обвинение на мъжа, арестуван за убийството в пловдивското село Белащица. Той остава в ареста за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

          Очаква се Окръжната прокуратура – Пловдив да поиска постоянна мярка „задържане под стража“.

          Психиатрична експертиза

          Назначена е психиатрична експертиза, тъй като има данни, че задържаният страда от психично заболяване.

          Подробности за убийството

          • Жертвата е 55-годишен жител на село Белащица, намерен мъртъв в дома си.
          • При огледа са установени порезни рани по тялото.
          • Задържаният е 47-годишен съсед, за когото също има информация, че е имал психични проблеми.
          • По непотвърдена информация двамата са се познавали.

          Инцидентът е станал в петък следобед. Според разследващите нападателят е прерязал гърлото на жертвата и го е наръгал, след което е напуснал дома му.

          Мотивът остава неизвестен

          Към момента няма яснота за причините, довели до кървавото престъпление. Разследването продължава.

