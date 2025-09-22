Бруталното убийство в Белащица: Прокуратурата повдигна обвинение на арестувания

Прокуратурата повдигна обвинение на мъжа, арестуван за убийството в пловдивското село Белащица. Той остава в ареста за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Очаква се Окръжната прокуратура – Пловдив да поиска постоянна мярка „задържане под стража“.
Психиатрична експертиза
Назначена е психиатрична експертиза, тъй като има данни, че задържаният страда от психично заболяване.
Подробности за убийството
- Жертвата е 55-годишен жител на село Белащица, намерен мъртъв в дома си.
- При огледа са установени порезни рани по тялото.
- Задържаният е 47-годишен съсед, за когото също има информация, че е имал психични проблеми.
- По непотвърдена информация двамата са се познавали.
Инцидентът е станал в петък следобед. Според разследващите нападателят е прерязал гърлото на жертвата и го е наръгал, след което е напуснал дома му.
Мотивът остава неизвестен
Към момента няма яснота за причините, довели до кървавото престъпление. Разследването продължава.
