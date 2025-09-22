Черно море обезличи 10 от Арда и се поздрави с минимален успех

Черно море победи Арда с минималното 1:0 на стадион „Берое“ в Стара Загора в мач от деветия кръг на Първа лига. С успеха отборът на Илиан Илиев събра актив от 18 точки на четвъртото място във временното класиране, на две зад Левски и по една от ЦСКА 1948 и Лудогорец. Тимът на Александър Тунчев е 11-и с 9 точки.
Арда остана с човек по-малко още в 19-ата минута. Давид Акинтола влезе остро в краката на Жоао Педро. Халфътт на домакините първоначално получи жълт само картон, но след преглед на монитора Васил Минев го изгони.
Девет след това Черно море излезе напред в резултата. Гостите от Варна отнеха топката в средата на терена, Селсо Сидни успя да намери Николай Златев, той се откъсна сам срещу Анатолий Господинов и го прехвърли елегантно – 0:1.
В 39-ата минута кърджалийци можеха да изравнят. Бирсент Карагарен засече с глава центриране на първа греда, Пламен Илиев спаси, Фелик Ебоа Ебоа отправи добавка, но неговото изпълнение срещна напечната греда.
След час игра Лъчезар Котев бе оставен непокрит и засече центриране от корнер, но прати топката покрай вратата на Черно море.
В 65-ата минута Ивелин Попов направи дебют за Арда, влизайки на мястото на Бирсент Карагарен. Това е четвъртият български отбор в кариерата на Попето след Литекс Ловеч, Левски и Ботев Пловдив. Десет по-късно Георги Лазаров стреля от границата на наказателното поле, но в средата на вратата и Анатолий Господинов се справи.
До края удар на Георги Лазаров бе отразен от вратаря на Арда, последва добавка, а Джелал Хюсеинов изчисти от голлинията.
