„Да блокираме всичко“: Протести в Италия срещу военната подкрепа за Израел (ВИДЕО)

В Италия днес избухнаха масови протести под надслов „Да блокираме всичко“, насочени срещу продажбата и транзита на оръжие за Израел. Демонстрации се проведоха в редица градове, като най-значими бяха действията на докери в Генуа и Ливорно, които блокираха пътните артерии към пристанищата.
Работниците, развяващи палестински знамена, заявиха, че не желаят италианските пристанища да бъдат използвани като транзитна точка за въоръжаване на Израел.
Протестите се организират на фона на нарастващо обществено недоволство срещу продължаващата военна кампания в Газа. Въпреки че дясното правителство на премиера Джорджа Мелони традиционно подкрепя Израел, в последните месеци позицията среща все повече критики.
Демонстрации са планирани и в други италиански градове през целия ден.
