      вторник, 23.09.25
          Дъно след дъно – ЦСКА се издъни и във Враца

          "Червените" стигнаха само до 1:1 с Ботев

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial?locale=bg_BG
          ЦСКА не успя да победи Ботев Враца като гост край връх Околчица. Срещата от поредния кръг на Първа лига завърши 1:1. Головете реализираха Йоанис Питас и Даниел Генов.

          Това бе първият мач на временния наставник на „червените“ Валентин Илиев и първи за отбора след уволнението на Душан Керкез.

          В стартовия състав на Илиев намериха място четирима българи: Иван Турицов, който носеше капитанската лента, Теодор Иванов, Илиан Илиев и Петко Панайотов.

          Йоанис Питас даде аванс на „армейците“ с попадение в 49-ата минута, но в 75-ата минута домакините изравниха резултата след неспасяем удар с глава на Даниел Генов. Малко след това крилото на домакините удари гредата от фаул.

          В добавеното време Питас отново даде аванс на гостите, но попадението беше отменено заради засада на нападателя.

          Ботев Враца заема 7-ото място в класирането с актив от 11 точки. ЦСКА се намира на 12-ата позиция в подреждането с 8 пункта

