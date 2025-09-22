Денят на независимостта е! (ВИДЕО)

117 години Независимост на България – днес страната празнува един от най-значимите си официални празници.

По традиция кулминацията на честванията е във Велико Търново, където през 1908 г. Княжество България обявява, че вече не е васално на Османската империя. Така княжеството става царство, а княз Фердинанд е провъзгласен за първи цар на Третата българска държава.

Празнична програма във Велико Търново

Тържествата в старопрестолния град започват в църквата „Свети 40 мъченици“.

След това празничното шествие се отправя към хълма „Царевец“, където с военен ритуал ще бъде издигнат националният трибагреник.

Кулминацията на деня е тържествената заря-проверка, която ще се проведе на площада пред крепостта „Царевец“ в 19:30 ч.

Празник и памет

България празнува, но и си спомня за Иван Вазов – патриархът на българската литература, който си отива от този свят на 22 септември 1921 г., преди 104 години.