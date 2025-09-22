Диан Иванов проговори за показанията си срещу Благомир Коцев

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов заяви в публикация във Facebook, че в показанията си не е уличавал кмета на Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление.

„Вече заявих, че показанията ми пред КПК са дадени под натиск и заплахи. Подчертавам ясно: в тях не съм уличил кмета на Община Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление. Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация“, написа Иванов. - Реклама -

Изявлението му идва на фона на продължаващите съдебни процедури около варненския кмет, който остава в ареста по обвинения, предизвикали сериозен обществен и политически интерес.