Доналд Тръмп: Чарли Кърк бе убит, защото говореше истината

Президентът Доналд Тръмп произнесе емоционална реч на траурната церемония за убития консервативен активист Чарли Кърк.
Още в началото на словото си държавният глава нарече предполагаемия извършител „радикализирано, хладнокръвно чудовище“.
Тръмп говори само минути след като съпругата на Кърк, Ерика Кърк, изненадващо заяви от подиума, че е намерила сили да прости на предполагаемия убиец.
Президентът подчерта, че Кърк е станал жертва заради ценностите, които е защитавал:
Речта на Тръмп бе посрещната с бурни аплодисменти от препълнения стадион, където хиляди дойдоха да почетат паметта на младия активист.
