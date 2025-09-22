НА ЖИВО
      понеделник, 22.09.25
          Начало

          Доналд Тръмп: Чарли Кърк бе убит, защото говореше истината

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът Доналд Тръмп произнесе емоционална реч на траурната церемония за убития консервативен активист Чарли Кърк.

          Още в началото на словото си държавният глава нарече предполагаемия извършител „радикализирано, хладнокръвно чудовище“.

          Тръмп говори само минути след като съпругата на Кърк, Ерика Кърк, изненадващо заяви от подиума, че е намерила сили да прости на предполагаемия убиец.

          Президентът подчерта, че Кърк е станал жертва заради ценностите, които е защитавал:

          „Той беше жестоко убит, защото е говорил истината, която е била в сърцето му. Защото е говорил за свобода и справедливост, за Бог, за страна, за разум и за здрав разум.“

          Речта на Тръмп бе посрещната с бурни аплодисменти от препълнения стадион, където хиляди дойдоха да почетат паметта на младия активист.

