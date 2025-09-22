НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Доналд Тръмп пристигна на възпоменанието за Чарли Кърк във Финикс

          0
          4
          Снимка: Turning Point USA
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече се намира на стадион „Стейт Фарм“ във Финикс, Аризона, където се провежда възпоменателна служба за покойния политик и активист Чарли Кърк, съобщи помощничката на президента Марго Мартин.

          - Реклама -

          „Президентът Доналд Тръмп и Ерик Тръмп са тук, за да почетат живота на Чарли Кърк“, написа тя в социалните мрежи.

          Атмосфера на стадиона

          • При появата на президента трибуните започнаха да скандират „Ю Ес Ей“.
          • Тръмп и синът му се намират в частна ложа, откъдето Мартин публикува снимка – седящият Доналд Тръмп и застаналият до него Ерик, заснети в гръб.
          • По-късно президентът ще произнесе реч, заедно с други висши представители на американската администрация.

          Стадионът е препълнен, а отвън също са се събрали множество хора, дошли да отдадат почит на младия консервативен лидер.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече се намира на стадион „Стейт Фарм“ във Финикс, Аризона, където се провежда възпоменателна служба за покойния политик и активист Чарли Кърк, съобщи помощничката на президента Марго Мартин.

          - Реклама -

          „Президентът Доналд Тръмп и Ерик Тръмп са тук, за да почетат живота на Чарли Кърк“, написа тя в социалните мрежи.

          Атмосфера на стадиона

          • При появата на президента трибуните започнаха да скандират „Ю Ес Ей“.
          • Тръмп и синът му се намират в частна ложа, откъдето Мартин публикува снимка – седящият Доналд Тръмп и застаналият до него Ерик, заснети в гръб.
          • По-късно президентът ще произнесе реч, заедно с други висши представители на американската администрация.

          Стадионът е препълнен, а отвън също са се събрали множество хора, дошли да отдадат почит на младия консервативен лидер.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Макрон: Конфискация на руски активи би означавала „пълен хаос“

          Красимир Попов -
          Западните държави нямат възможност да конфискуват замразените руски активи, тъй като това би било възможно само при пренебрегване на международното право. В интервю за CBS...
          Инциденти

          Експлозия край авиобаза Баграм на фона на ескалиращо напрежение със САЩ

          Красимир Попов -
          Експлозия разтърси портала на военната авиобаза Баграм в афганистанската провинция Парван, съобщи агенция Джомхур. Инцидентът е станал близо до четвъртия портал на базата –...
          Политика

          Тръмп ще води възпоменателната церемония за Чарли Кърк

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще оглави днешната възпоменателна служба в памет на консервативния инфлуенсър и лидер на Turning Point USA Чарли Кърк. Докато напускаше...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions