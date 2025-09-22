Доналд Тръмп пристигна на възпоменанието за Чарли Кърк във Финикс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече се намира на стадион „Стейт Фарм“ във Финикс, Аризона, където се провежда възпоменателна служба за покойния политик и активист Чарли Кърк, съобщи помощничката на президента Марго Мартин.
„Президентът Доналд Тръмп и Ерик Тръмп са тук, за да почетат живота на Чарли Кърк“, написа тя в социалните мрежи.
Атмосфера на стадиона
- При появата на президента трибуните започнаха да скандират „Ю Ес Ей“.
- Тръмп и синът му се намират в частна ложа, откъдето Мартин публикува снимка – седящият Доналд Тръмп и застаналият до него Ерик, заснети в гръб.
- По-късно президентът ще произнесе реч, заедно с други висши представители на американската администрация.
Стадионът е препълнен, а отвън също са се събрали множество хора, дошли да отдадат почит на младия консервативен лидер.
