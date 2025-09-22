Донка Михайлова: Не бива да се закриват общинските ВиК дружества

Водещият на предаването „Делници“ Николай Колев интервюира кметицата на град Троян Донка Михайлова. Двамата коментираха 32-ото издание на Българския фестивал на сливата в Троян. Михайлова разказа повече за фестивала.

По време на разговора беше засегната и темата за водоснабдяването на града. По думите на Михайлова общината управлява добре своите водни ресурси и на този етап при тях няма проблеми в тази посока.