      понеделник, 22.09.25
          Донка Михайлова: Не бива да се закриват общинските ВиК дружества

          Златина Петкова
          Водещият на предаването „Делници“ Николай Колев интервюира кметицата на град Троян Донка Михайлова. Двамата коментираха 32-ото издание на Българския фестивал на сливата в Троян. Михайлова разказа повече за фестивала.

          По време на разговора беше засегната и темата за водоснабдяването на града. По думите на Михайлова общината управлява добре своите водни ресурси и на този етап при тях няма проблеми в тази посока.

          „Мрежата ни е реконструирана до голяма степен, което води до ниски загуби на вода. За съжаление, обсъжданият в Народното събрание законопроекта за водоснабдяване и канализация предвижда закриване на общинските дружества. Ние влагаме много усилия да убедим правителството и Народното събрание, че тази част от законопроекта не бива да бъде приемана“, каза още Михайлова.

