„Дойран-2025“: Внесохме две искови молби в Съда на ЕС срещу влизането в еврозоната (ВИДЕО)

Гражданско сдружение „Дойран – 2025“ е внесло две искови молби в Общия съд на ЕС в Люксембург с цел оспорване на решението за въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Основни доводи

На пресконференция адвокат Румяна Ченалова съобщи, че исковете атакуват решението на Съвета на ЕС, с което се отменя дерогацията на страната и се определя дата за присъединяване към еврозоната.

Сред аргументите са:

„Формално и необосновано решение“ на Съвета, което игнорира критичния доклад на ЕЦБ от 2024 г.;

на Съвета, което игнорира критичния доклад на ЕЦБ от 2024 г.; манипулация на статистически данни от страна на българските власти, доказана в доклади на Евростат от 2023 и 2024 г.;

от страна на българските власти, доказана в доклади на Евростат от 2023 и 2024 г.; противоречие в оценките на ЕС, според които през 2024 г. България не е готова, а година по-късно вече е призната за готова, при „същите или влошени данни“.

Финансови аргументи

„Държавният дълг в България нараства и според прогнозите ще надхвърли 50% от БВП в периода 2025–2028 г. Това е сериозен риск за финансовата стабилност и още един аргумент срещу прибързаното ни приемане в еврозоната“, заяви Ченалова.

Тя посочи, че доводите в исковете на сдружението са сходни с тези, внесени в Съда на ЕС от евродепутати на партия „Възраждане“.

Протести в София и Брюксел

На 27 септември в Брюксел е насрочен протест срещу управлението на Европейската комисия и нейната председателка Урсула фон дер Лайен. Според организаторите това е част от „нарастваща европейска съпротива срещу политическата намеса и липсата на демократичност в процесите по разширяване на еврозоната“. Пореден протест с искане за референдум и против правителството и членството в еврозоната ще се състои и в София.