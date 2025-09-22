НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          „Дойран-2025“: Внесохме две искови молби в Съда на ЕС срещу влизането в еврозоната (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Гражданско сдружение „Дойран – 2025“ е внесло две искови молби в Общия съд на ЕС в Люксембург с цел оспорване на решението за въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г.

          Основни доводи

          На пресконференция адвокат Румяна Ченалова съобщи, че исковете атакуват решението на Съвета на ЕС, с което се отменя дерогацията на страната и се определя дата за присъединяване към еврозоната.

          Ганев: Още преди месеци протестите станаха социални Ганев: Още преди месеци протестите станаха социални

          Сред аргументите са:

          • „Формално и необосновано решение“ на Съвета, което игнорира критичния доклад на ЕЦБ от 2024 г.;
          • манипулация на статистически данни от страна на българските власти, доказана в доклади на Евростат от 2023 и 2024 г.;
          • противоречие в оценките на ЕС, според които през 2024 г. България не е готова, а година по-късно вече е призната за готова, при „същите или влошени данни“.

          Финансови аргументи

          „Държавният дълг в България нараства и според прогнозите ще надхвърли 50% от БВП в периода 2025–2028 г. Това е сериозен риск за финансовата стабилност и още един аргумент срещу прибързаното ни приемане в еврозоната“, заяви Ченалова.

          Тя посочи, че доводите в исковете на сдружението са сходни с тези, внесени в Съда на ЕС от евродепутати на партия „Възраждане“.

          Сдружение „Дойран 2025“ започва процедура за провеждане на референдум за еврозоната (ВИДЕО) Сдружение „Дойран 2025“ започва процедура за провеждане на референдум за еврозоната (ВИДЕО)

          Протести в София и Брюксел

          На 27 септември в Брюксел е насрочен протест срещу управлението на Европейската комисия и нейната председателка Урсула фон дер Лайен. Според организаторите това е част от „нарастваща европейска съпротива срещу политическата намеса и липсата на демократичност в процесите по разширяване на еврозоната“. Пореден протест с искане за референдум и против правителството и членството в еврозоната ще се състои и в София.

          - Реклама -

          Общество

          Водещият на „Делници“ Николай Колев на 32-рото издание на Българския фестивал на сливата в Троян

          Златина Петкова -
          Водещият на предаването "Делници" Николай Колев ни показа най-интересното от 32-рото издание на Българския фестивал на сливата в град Троян. Той ни срещна с...
          Общество

          Донка Михайлова: Не бива да се закриват общинските ВиК дружества

          Златина Петкова -
          Водещият на предаването "Делници" Николай Колев интервюира кметицата на град Троян Донка Михайлова. Двамата коментираха 32-ото издание на Българския фестивал на сливата в Троян....
          Крими

          Френски митничари задържаха камион с 1,5 тона кокаин

          Камелия Григорова -
          Митнически служители във френския град Тур заловиха тежкотоварен камион, превозващ 1,5 тона кокаин, съобщи franceinfo. Превозното средство е било спряно в четвъртък следобед (18...

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

