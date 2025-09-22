НА ЖИВО
          НачалоСвятПолитика

          Ердоган: Зверствата в Газа са един от най-тежките изпити за съвестта на човечеството

          Реджеп Тайп Ердоган
          Продължаващата окупация от Израел и зверствата в Газа представляват „един от най-тежките изпити за съвестта на човечеството“.

          Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи Newsweek.

          „Този изпит завършва с позор за цялото човечество, започвайки от актьорите на международната система. Деца и жени загиват, докато милиони са лишени дори от най-основни жизнени нужди“, подчерта Ердоган.

          Той изтъкна постоянните усилия на Анкара за постигане на примирие, осигуряване на свободен достъп на хуманитарна помощ и възраждане на перспективите за решение с две държави.

          Над 100 000 тона помощ, предоставени от Турция за Газа, представляват само една от мерките, предприети за облекчаване на страданията на „нашите братя и сестри, борещи се с глада под нечовешката блокада на Израел“, добави турският президент.

          Ердоган призова международната общност да заеме „по-решителна и искрена позиция“ пред лицето на страданията на палестинците.

          „Истината, която последователно и смело защитаваме, отново е очевидна: Справедлив мир може да бъде постигнат единствено чрез създаването на суверенна палестинска държава на базата на границите от 1967 г., със запазена териториална цялост и Източен Ал-Кудс за нейна столица. Това е от съществено значение за трайния мир и стабилност в Близкия изток“, заяви той.

          Повтаряйки призива на Анкара държавите по света да „признаят Държавата Палестина“, Ердоган подчерта, че това признание представлява най-силния отговор срещу потисничеството, окупацията и блокадата.

          Турция поздравява държавите, които наскоро обявиха решението си да подкрепят тази кауза, и очаква те „да останат твърди в позицията си и да превърнат своите ангажименти в конкретни стъпки“, добави Ердоган. 

