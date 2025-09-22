НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          ЕС разследва кибератаката срещу европейските летища

          0
          57
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) официално обяви днес, че масовият срив в работата на редица европейски летища е причинен от кибератака, съобщи Ройтерс.

          „Правоприлагащите органи разследват случая“, се посочва в изявлението на ENISA.

          - Реклама -

          Проблемите засегнаха системите за електронно чекиране на багажа и регистрация на пътници, което доведе до хаос и забавяне на десетки полети. Особено тежка остава ситуацията на летището в Берлин, където поради закъснения над час стотици участници във вчерашния Берлински маратон все още не могат да се приберат по домовете си.

          Втори ден закъснения на европейските летища след кибератака Втори ден закъснения на европейските летища след кибератака

          Атаката е насочена срещу услугите на американската компания Collins Aerospace, специализирана в аерокосмическите технологии. От фирмата признаха, че са били засегнати от „кибернетични смущения“ в своя софтуер, използван на множество европейски летища.

          Компанията увери, че работи съвместно със засегнатите летища и гранични служби и вече е на финалния етап от възстановяването на мрежата, като се очаква операциите да бъдат напълно нормализирани в близките часове.

          Кибератака: Затруднения на редица летища в Западна Европа Кибератака: Затруднения на редица летища в Западна Европа

          Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) официално обяви днес, че масовият срив в работата на редица европейски летища е причинен от кибератака, съобщи Ройтерс.

          „Правоприлагащите органи разследват случая“, се посочва в изявлението на ENISA.

          - Реклама -

          Проблемите засегнаха системите за електронно чекиране на багажа и регистрация на пътници, което доведе до хаос и забавяне на десетки полети. Особено тежка остава ситуацията на летището в Берлин, където поради закъснения над час стотици участници във вчерашния Берлински маратон все още не могат да се приберат по домовете си.

          Втори ден закъснения на европейските летища след кибератака Втори ден закъснения на европейските летища след кибератака

          Атаката е насочена срещу услугите на американската компания Collins Aerospace, специализирана в аерокосмическите технологии. От фирмата признаха, че са били засегнати от „кибернетични смущения“ в своя софтуер, използван на множество европейски летища.

          Компанията увери, че работи съвместно със засегнатите летища и гранични служби и вече е на финалния етап от възстановяването на мрежата, като се очаква операциите да бъдат напълно нормализирани в близките часове.

          Кибератака: Затруднения на редица летища в Западна Европа Кибератака: Затруднения на редица летища в Западна Европа

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Френски митничари задържаха камион с 1,5 тона кокаин

          Камелия Григорова -
          Митнически служители във френския град Тур заловиха тежкотоварен камион, превозващ 1,5 тона кокаин, съобщи franceinfo. Превозното средство е било спряно в четвъртък следобед (18...
          Война

          От последните минути: България ще участва в „стената срещу дронове“ на ЕС срещу Русия (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          България ще бъде част от среща този петък, организирана от Европейската комисия, посветена на създаването на т.нар. „стена от дронове“ за защита на източния...
          Европа

          Германия: Няма да признаем Палестина, докато няма решение за две държави

          Камелия Григорова -
          Германия потвърди позицията си, че няма да признае палестинска държава, докато израелци и палестинци не договорят решение за две държави, съобщи The Times of...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions