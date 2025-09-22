ЕС разследва кибератаката срещу европейските летища

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) официално обяви днес, че масовият срив в работата на редица европейски летища е причинен от кибератака, съобщи Ройтерс.

„Правоприлагащите органи разследват случая“, се посочва в изявлението на ENISA. - Реклама -

Проблемите засегнаха системите за електронно чекиране на багажа и регистрация на пътници, което доведе до хаос и забавяне на десетки полети. Особено тежка остава ситуацията на летището в Берлин, където поради закъснения над час стотици участници във вчерашния Берлински маратон все още не могат да се приберат по домовете си.

Атаката е насочена срещу услугите на американската компания Collins Aerospace, специализирана в аерокосмическите технологии. От фирмата признаха, че са били засегнати от „кибернетични смущения“ в своя софтуер, използван на множество европейски летища.

Компанията увери, че работи съвместно със засегнатите летища и гранични служби и вече е на финалния етап от възстановяването на мрежата, като се очаква операциите да бъдат напълно нормализирани в близките часове.