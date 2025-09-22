НА ЖИВО
          Европрокуратурата повдигна обвинение за измама с европари по проект на Агенцията по заетостта

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Европейската прокуратура в София е внесла обвинителен акт в Софийския градски съд срещу представител на дружество, заподозрян в измама с европейски средства.

          Случаят е свързан с обществена поръчка на Агенцията по заетостта за доставка на офис мебели, финансирана по Оперативна програма „Човешки ресурси“ 2014–2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Инициативата за заетост на младежите.

          Разследването е установило, че обвиняемият е представил неверни данни за предишния опит на компанията си, за да отговаря на изискванията за участие в търга. В резултат на това през март 2020 г. дружеството печели договора на стойност около 151 000 евро (296 000 лв.), от които приблизително 128 700 евро (252 000 лв.) са средства от бюджета на ЕС.

          Ако бъде признат за виновен, подсъдимият може да получи наказание до осем години затвор.

