      понеделник, 22.09.25
          Франция ще признае Палестина, Париж организира международна конференция за мир (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Франция и Саудитска Арабия ще организират еднодневна среща в щабквартирата на ООН в Ню Йорк в понеделник, ден преди началото на Общото събрание. Форумът ще бъде посветен на войната на Израел в Газа и възобновяването на усилията за постигане на решение с две държави, на фона на предупреждения, че възможността за палестинска държава е на път да изчезне.

          Исторически вълна от признавания

          Срещата се провежда след исторически решения – Великобритания, Канада, Австралия и Португалия признаха Палестина в неделя. Очаква се Франция да направи същото в понеделник, а Белгия и други държави също обмислят подобна стъпка.

          ОФИЦИАЛНО: Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина ОФИЦИАЛНО: Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина

          Израел и САЩ бойкотират срещата

          Израел и Съединените щати отказаха участие. Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон нарече форума „цирк“, повтаряйки тезата, че признаването на палестинска държава „награждава тероризма“. Междувременно израелските медии съобщават, че кабинетът на Нетаняху обмисля частична или пълна анексия на Западния бряг, макар че подобен ход би изисквал подкрепата на Вашингтон.

          „Нюйоркската декларация“ и ролята на ООН

          ООН се надява срещата да даде нов импулс за пътна карта към две държави. Основата е т.нар. „Нюйоркска декларация“, приета по-рано този месец, която съдържа „конкретни, срочни и необратими стъпки“ към решението. Документът също така осъжда Хамас, настоява за неговото разоръжаване и освобождаване на пленници, както и за незабавно примирие и безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ в Газа.

          Признаването на Държавата Палестина: къде стои светът днес Признаването на Държавата Палестина: къде стои светът днес

          Франция и Саудитска Арабия в центъра

          Френският президент Еманюел Макрон ще бъде водеща фигура в срещата, докато престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман се очаква да се включи по видеовръзка. Израел заплашва с ответни действия срещу Франция, включително закриване на консулството ѝ в Йерусалим или ограничаване на дипломатическото сътрудничество. Нетаняху дори обвини Макрон, че „подхранва антисемитския огън“ във Франция.

          Ескалация на военните действия

          Докато дипломатическите усилия текат, Израел засилва офанзивата си в Газа. Само в неделя 25 души от едно палестинско семейство бяха убити при въздушни удари в квартал Сабра на град Газа, докато израелските сили напредват с танкове и масирани удари по суша, въздух и море.

          Международни реакции

          Катар, който посредничи между Израел и Хамас, приветства решението на Великобритания, Канада, Австралия и Португалия да признаят Палестина.

          Макрон: Признаването на Палестина ще изолира Хамас Макрон: Признаването на Палестина ще изолира Хамас

