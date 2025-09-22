Френски митничари задържаха камион с 1,5 тона кокаин

Митнически служители във френския град Тур заловиха тежкотоварен камион, превозващ 1,5 тона кокаин, съобщи franceinfo. Превозното средство е било спряно в четвъртък следобед (18 септември) на пункта за такси Сен-Арнолт, докато е пътувало от Португалия за Холандия. При проверката са открити над 1 260 блока наркотик с общо тегло 1,45 тона.

- Реклама -

Шофьорът – 53-годишен холандец – е арестуван и отведен за разпит в Анти-наркотичното бюро (Ofast). Срещу него се води производство от Националната юрисдикция за борба с организираната престъпност (Junalco) в Париж. Въпреки че задържаният няма предишни криминални прояви, свързани с наркотрафик, прокуратурата поиска той да остане под стража до съдебното дело.

Случаят идва на фона на рекорден ръст на конфискациите на кокаин във Франция – само за първата половина на 2025 г. са иззети 37,5 тона, което е с 45% повече спрямо същия период през 2024 г.