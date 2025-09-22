Футболни резултати в топ първенствата на Европа от неделя

Англия – Премиър Лийг:
Съндърланд – Астън Вила 1:1
Борнемут – Нюкясъл 0:0
Арсенал – Манчестър Сити 1:1
Испания – Ла Лига:
Райо Валекано – Селта 1:1
Майорка – Атлетико Мадрид 1:1
Елче – Реал Овиедо 1:0
Барселона – Хетафе 3:0
Германия – Бундеслига:
Айнтрахт Франкфурт – Унион Берлин 3:4
Байер Леверкузен – Борусия Мюнхенгладбах 1:1
Борусия Дортмунд – Волфсбург 1:0
Италия – Серия А:
Лацио – Рома 0:1
Кремонензе – Парма 0:0
Торино – Аталанта 0:3
Фиорентина – Комо 1:2
Интер – Сасуоло 2:1
Франция – Лига 1:
ФК Париж – Страсбург 2:3
Монако – Мец 5:2
Оксер – Тулуза 1:0
Льо Авър – Лориен 1:1
Нидерландия – Ередивизие:
Цволе – Го Ахед Ийгълс 0:2
ПСВ Айндховен – Аякс 2:2
Хееренвеен – НЕК Ниймеген 3:2
АЗ Алкмаар – Фейенорд 3:3
Португалия – Премиейра Лига:
Тондела – Ещрела Амадора 0:0
Жил Висенте – Ещорил 2:0
Каса Пиа – Фамаликао 1:1
Great points, well supported by facts and logic.
You have a real gift for explaining things.
This was very well laid out and easy to follow.