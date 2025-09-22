НА ЖИВО
      понеделник, 22.09.25
          Футболни резултати в топ първенствата на Европа от неделя

          Победи за Барселона, Интер, Аталанта, Борусия Дортмунд, Монако

          Снимка: БГНЕС
          Англия – Премиър Лийг:

          Съндърланд – Астън Вила 1:1

          Борнемут – Нюкясъл 0:0

          Арсенал – Манчестър Сити 1:1

          Испания – Ла Лига:

          Райо Валекано – Селта 1:1

          Майорка – Атлетико Мадрид 1:1

          Елче – Реал Овиедо 1:0

          Барселона – Хетафе 3:0

          Германия – Бундеслига:

          Айнтрахт Франкфурт – Унион Берлин 3:4

          Байер Леверкузен – Борусия Мюнхенгладбах 1:1

          Борусия Дортмунд – Волфсбург 1:0

          Италия – Серия А:

          Лацио – Рома 0:1

          Кремонензе – Парма 0:0

          Торино – Аталанта 0:3

          Фиорентина – Комо 1:2

          Интер – Сасуоло 2:1

          Франция – Лига 1:

          ФК Париж – Страсбург 2:3

          Монако – Мец 5:2

          Оксер – Тулуза 1:0

          Льо Авър – Лориен 1:1

          Нидерландия – Ередивизие:

          Цволе – Го Ахед Ийгълс 0:2

          ПСВ Айндховен – Аякс 2:2

          Хееренвеен – НЕК Ниймеген 3:2

          АЗ Алкмаар – Фейенорд 3:3

          Португалия – Премиейра Лига:

          Тондела – Ещрела Амадора 0:0

          Жил Висенте – Ещорил 2:0

          Каса Пиа – Фамаликао 1:1

          Волейбол

          Браво, момчета! България размаза Португалия за четвъртфинал на Световното първенство

          Николай Минчев -
          България се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по волейбол. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не срещна затруднения срещу Португалия и спечели с 3:0 (25:19,...
          Други

          Весела Лечева атакува Стефка Костадинова: България показва по най-лошия начин своето лице навън

          Николай Минчев -
          "Тази госпожа не осъзнава дълбочината на проблема и тежките щети, които нанася по репутацията на БОК. Тя беше 20 години начело на олимпийското движение,...
          Футбол

          Славия и Берое не се победиха в София

          Красимир Попов -
          Славия завърши 0:0 у дома срещу Берое в мач от деветия кръг на Първа лига. В 37-ата минута „белите“ вкараха гол, но след намеса на...

