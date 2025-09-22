НА ЖИВО
          Германия: Няма да признаем Палестина, докато няма решение за две държави

          Камелия Григорова
          Германия потвърди позицията си, че няма да признае палестинска държава, докато израелци и палестинци не договорят решение за две държави, съобщи The Times of Israel. 

          „Договореното решение за две държави е пътят, който може да позволи на израелците и палестинците да живеят в мир, сигурност и достойнство“, заяви германският външен министър Йохан Вадепфул, преди да замине за Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

          „За Германия признаването на палестинска държава идва по-скоро в края на процеса. Но този процес трябва да започне сега“, добави Вадепфул.  

          Тази седмица във форума на ООН се очаква Франция да стане най-новата държава, която признава Палестина, след като Австралия, Великобритания, Канада и Португалия направиха това на 21 септември.

