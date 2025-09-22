НА ЖИВО
          Голямото дерби на Франция е за Олимпик Марсилия

          Домакините надвиха еворпейския клубен шампион ПСЖ с 1:0

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Олимпик Марсилия победи ПСЖ в голямото дерби на френския футбол. Срещата на „Стад Велодром“ бе част от петия кръг на Лига 1. Единственото попадение в двубоя реализира Найеф Агер още в петата минута. По програма двата тима трябваше да игрят в неделя, но мачът бе отложен с 24 часа, поради лоши метеорологични условия.

          Иначе дуелът започна по най-добрия начин за домакините. След няколко безрезултатни центрирания на Грийнууд, резултатът бе открит от Агер. Гостите от Париж опитаха да реагират мигновено, но с пропуски се отчетоха Хакими и Витиня. Последва греда в полза на марсилци, които малко след това стигнаха до втори гол. Той беше отменен, поради засада. До края на полувремето Кварацхелия се отчете с опасно центриране, а Пайшао регистрира неточен удар.

          Малко преди изтичането на час игра Витиня пак не успя да възстанови равенството, след като негов шут беше отразен от Херонимо Рули. В 66-та минута Гонсало Рамош бе на косъм да реализира, ала шутът му с глава премина на сантиметри от целта. Последва трети шанс пред Витина, последван от пропиляна възможност на сметката на Лий. 9 минути преди края Кварацхелия изпълни пряк свободен удар, но без никаква реална заплаха за домакините.

          До края остана време и за една спорна ситуация. Нападателят на Марсилия Пиер Емерик Обамеянг падна в наказателното поле след съприкосновение с играч на парижани, но главният съдия прецени, че контактът не е сериозен.

          След постигнатия успех ОМ събраха 9 точки и са на пета позиция, докато „принцовете“ заемат второто място с 12 пункта.

