Интензивен трафик и засилено полицейско присъствие в последния почивен ден (ВИДЕО)

Очаква се сериозно натоварване по основните пътища на страната в последния от поредицата почивни дни.

От МВР съобщават, че полицейското присъствие е засилено, като униформените следят за превишена скорост, шофиране без обезопасителни колани и управление след употреба на алкохол или наркотици.

Около 200 патрулни автомобила са разположени по пътната мрежа. Полицейски коли се движат и в трафика, за да реагират на агресивни шофьори и нарушители, използващи аварийната лента.

За да се облекчи движението, следобед тежкотоварните камиони ще бъдат изведени от магистралите.