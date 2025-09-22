НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Кошмар: Младо момиче прегази човек в Кюстендилско

          0
          233
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          55-годишен мъж е загинал на място, след като е бил ударен от автомобил на пътя между Рила и Кочериново, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

          - Реклама -

          Сигналът за трагичния инцидент е подаден около 3:30 часа в неделя, предава БНР.

          Зад волана е била 20-годишна жена, като пробите ѝ за алкохол и наркотици са отрицателни.

          По случая е образувано досъдебно производство. Органите на реда разследват обстоятелствата около инцидента и причините мъжът да се появи внезапно на пътното платно.

          ИСУЛ: Пострадалото от катастрофата с мотор момиче е с опасност за живота ИСУЛ: Пострадалото от катастрофата с мотор момиче е с опасност за живота

          55-годишен мъж е загинал на място, след като е бил ударен от автомобил на пътя между Рила и Кочериново, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

          - Реклама -

          Сигналът за трагичния инцидент е подаден около 3:30 часа в неделя, предава БНР.

          Зад волана е била 20-годишна жена, като пробите ѝ за алкохол и наркотици са отрицателни.

          По случая е образувано досъдебно производство. Органите на реда разследват обстоятелствата около инцидента и причините мъжът да се появи внезапно на пътното платно.

          ИСУЛ: Пострадалото от катастрофата с мотор момиче е с опасност за живота ИСУЛ: Пострадалото от катастрофата с мотор момиче е с опасност за живота

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Европрокуратурата повдигна обвинение за измама с европари по проект на Агенцията по заетостта

          Камелия Григорова -
          Европейската прокуратура в София е внесла обвинителен акт в Софийския градски съд срещу представител на дружество, заподозрян в измама с европейски средства. Случаят е свързан...
          Общество

          „Дойран-2025“: Внесохме две искови молби в Съда на ЕС срещу влизането в еврозоната

          Никола Павлов -
          Гражданско сдружение „Дойран – 2025“ е внесло две искови молби в Общия съд на ЕС в Люксембург с цел оспорване на решението за въвеждането...
          Политика

          „Мяра“: ГЕРБ-СДС с двойна преднина, оспорвана битка за второто място

          Камелия Григорова -
          ГЕРБ-СДС удвоява резултата на трите основни конкуренти, които спорят за второто място. Това показват данните от септемврийско проучване на социологическа агенция „Мяра“. Ако изборите се...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions