Кошмар: Младо момиче прегази човек в Кюстендилско

55-годишен мъж е загинал на място, след като е бил ударен от автомобил на пътя между Рила и Кочериново, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

Сигналът за трагичния инцидент е подаден около 3:30 часа в неделя, предава БНР.

Зад волана е била 20-годишна жена, като пробите ѝ за алкохол и наркотици са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство. Органите на реда разследват обстоятелствата около инцидента и причините мъжът да се появи внезапно на пътното платно.