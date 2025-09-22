Криминален случай в Смолян: Откриха труп на популярна туристическа пътека

Полицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало тази сутрин на популярната екопътека „Невястата“. Това съобщи за БТА окръжният прокурор Недко Симов.
По първоначални данни е открит човешки труп, като една от основните версии, по които се работи, е убийство.
На място са изпратени екипи на полицията, които извършват огледи. Очаква се пристигането на съдебен лекар, който да направи експертиза на тялото.
По случая е образувано досъдебно производство.
