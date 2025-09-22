НА ЖИВО
          Криминален случай в Смолян: Откриха труп на популярна туристическа пътека

          Камелия Григорова
          Полицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало тази сутрин на популярната екопътека „Невястата“. Това съобщи за БТА окръжният прокурор Недко Симов.

          По първоначални данни е открит човешки труп, като една от основните версии, по които се работи, е убийство.

          На място са изпратени екипи на полицията, които извършват огледи. Очаква се пристигането на съдебен лекар, който да направи експертиза на тялото.

          „Събират се всички възможни доказателства. Едва след приключване на работата на терен ще може да се даде повече информация“, уточни говорителят на Областната дирекция на МВР – Смолян Стефка Стоилова.

          По случая е образувано досъдебно производство.

