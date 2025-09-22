НА ЖИВО
          Лудогорец с информация към феновете си преди мача с Малмьо

          Срещата между българския шампион и шведския представител започва в сряда от 22 часа българско време

          Снимка: www.facebook.com/pfcludogorets1945
          Лудогорец информира своите привърженици, които все още нямат билети за първия мач от основната фаза на Лига Европа срещу шведския шампион Малмьо в сряда, че могат да закупят входни талони на място преди двубоя.

          Желаещите трябва да се свържат с представителя на клуба Никола Комаровски (тел: +359897888987), от когото ще получат подробности за тяхното закупуване.

          Цената на един билет за мача с Малмьо е 16 евро. Феновете на Лудогорец ще бъдат настанени в сектор „Е“ на стадион „Еледа“, който ще отвори врати в 19:00 ч. местно време.

          Срещата започва в 21:00 ч. местно време (22:00 ч. българско).

