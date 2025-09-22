Макрон: Франция призна Палестина в интерес на мира

Президентът Еманюел Макрон обяви дългоочакваното признаване на палестинската държава от страна на Франция. Той заяви, че действа в интерес на мира, въпреки критиките от страна на Израел и САЩ.

„Днес Франция признава държавата Палестина“, каза Макрон на срещата на върха на ООН, докато палестинската делегация го аплодираше.

Френският президент подчерта, че подкрепя „мира между израелския и палестинския народ“.