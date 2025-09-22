Макрон: Конфискация на руски активи би означавала „пълен хаос“

Западните държави нямат възможност да конфискуват замразените руски активи, тъй като това би било възможно само при пренебрегване на международното право.

В интервю за CBS News френският президент Еманюел Макрон заяви:

„Вижте, по отношение на замразените активи, всички ние сме фундаментално обвързани с необходимостта да спазваме международните правила… Ще уважаваме международното право. Действаме предвидимо и няма да правим невъзможното със замразени активи.“

Той подчерта, че неуважението към международното право би довело до „пълен хаос“.

На 10 септември председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също уточни, че ЕК не възнамерява да конфискува руските активи на Запад, а вместо това ще ги използва за отпускане на заеми на Украйна.