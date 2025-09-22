Марта Кос критикува сепаратистките закони в Република Сръбска

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос призова институциите в Босна и Херцеговина (БиХ) да ускорят реформите и предупреди за опасността от „неконституционни и сепаратистки инициативи“ в Република Сръбска.

На съвместна пресконференция в Сараево с председателя на Съвета на министрите Боряна Кришто, Кос подчерта, че Европейският съвет вече е отворил вратата за преговори за присъединяване – „историческа стъпка“, постигната благодарение на работата на институциите в страната.

По думите ѝ, положителните стъпки – като приемането на закони, свързани с ЕС, и подписването на споразумението с Frontex – са засенчени от опитите за приемане на закони, противоречащи на конституцията.

„Реакцията на ЕС е твърда и недвусмислена“, заяви Кос.

Тя настоя БиХ да приеме ключови реформи – включително нови закони за съдебната система и назначаване на главен преговарящ – и предупреди, че страната вече е загубила година и половина.

„Не трябва да се губи време до изборите през октомври 2026 г.“, каза още еврокомисарят.

Кос подчерта и практическите ползи за гражданите: по-евтини разговори, безплатни финансови трансакции с ЕС и достъп до нови възможности от Плана за растеж на Западните Балкани.

В рамките на тридневната си визита тя ще проведе срещи с представители на гражданското общество, ще посети различни градове и ще разговаря с граждани.