Мощно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Тази нощ бе регистрирано земетресение с магнитуд 5,0 по Рихтер в района на полуостров Халкидики, съобщиха от Националния Сеизмологичен Център към БАН.
- Реклама -
Данни за труса
- Дата и час: 22 септември 2025 г., 04:19 ч. българско време
- Епицентър: на около 150 км от Петрич, 215 км от Благоевград и 280 км от София
- Магнитуд: М=5,0 по Рихтер
След основния трус са регистрирани и няколко вторични земетресения с магнитуд между 4,2 и 3,1 по Рихтер.
Усетено в региона
Земетресението е отчетено и от Европейския сеизмологичен център, който също го е оценил на 5 по Рихтер.
Трусът е усетен в България – най-силно в района на Сандански, Гоце Делчев и Петрич, както и в Северна Македония.
Няма данни за жертви
Към момента няма съобщения за жертви или сериозни разрушения. Ситуацията остава под наблюдение от сеизмологичните служби.
Тази нощ бе регистрирано земетресение с магнитуд 5,0 по Рихтер в района на полуостров Халкидики, съобщиха от Националния Сеизмологичен Център към БАН.
- Реклама -
Данни за труса
- Дата и час: 22 септември 2025 г., 04:19 ч. българско време
- Епицентър: на около 150 км от Петрич, 215 км от Благоевград и 280 км от София
- Магнитуд: М=5,0 по Рихтер
След основния трус са регистрирани и няколко вторични земетресения с магнитуд между 4,2 и 3,1 по Рихтер.
Усетено в региона
Земетресението е отчетено и от Европейския сеизмологичен център, който също го е оценил на 5 по Рихтер.
Трусът е усетен в България – най-силно в района на Сандански, Гоце Делчев и Петрич, както и в Северна Македония.
Няма данни за жертви
Към момента няма съобщения за жертви или сериозни разрушения. Ситуацията остава под наблюдение от сеизмологичните служби.
4.8 по Рихтер! Да! Силно бе, но не – МОЩНО! Аман от вас, джурналя!
На място съм и всички го приеха съвсем спокойно!
Nqmam dumi
Дано ги потопи тия….
Мощно е силно казано! Силно е думата която се търси тук!
Абсолютно!