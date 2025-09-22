Мощно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Тази нощ бе регистрирано земетресение с магнитуд 5,0 по Рихтер в района на полуостров Халкидики, съобщиха от Националния Сеизмологичен Център към БАН.

Данни за труса

Дата и час: 22 септември 2025 г., 04:19 ч. българско време

22 септември 2025 г., 04:19 ч. българско време Епицентър: на около 150 км от Петрич, 215 км от Благоевград и 280 км от София

на около 150 км от Петрич, 215 км от Благоевград и 280 км от София Магнитуд: М=5,0 по Рихтер

След основния трус са регистрирани и няколко вторични земетресения с магнитуд между 4,2 и 3,1 по Рихтер.

Усетено в региона

Земетресението е отчетено и от Европейския сеизмологичен център, който също го е оценил на 5 по Рихтер.

Трусът е усетен в България – най-силно в района на Сандански, Гоце Делчев и Петрич, както и в Северна Македония.

Няма данни за жертви

Към момента няма съобщения за жертви или сериозни разрушения. Ситуацията остава под наблюдение от сеизмологичните служби.