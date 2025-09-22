НА ЖИВО
          Мощно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

          Тази нощ бе регистрирано земетресение с магнитуд 5,0 по Рихтер в района на полуостров Халкидики, съобщиха от Националния Сеизмологичен Център към БАН.

          Данни за труса

          • Дата и час: 22 септември 2025 г., 04:19 ч. българско време
          • Епицентър: на около 150 км от Петрич, 215 км от Благоевград и 280 км от София
          • Магнитуд: М=5,0 по Рихтер

          След основния трус са регистрирани и няколко вторични земетресения с магнитуд между 4,2 и 3,1 по Рихтер.

          Усетено в региона

          Земетресението е отчетено и от Европейския сеизмологичен център, който също го е оценил на 5 по Рихтер.

          Трусът е усетен в България – най-силно в района на Сандански, Гоце Делчев и Петрич, както и в Северна Македония.

          Няма данни за жертви

          Към момента няма съобщения за жертви или сериозни разрушения. Ситуацията остава под наблюдение от сеизмологичните служби.

