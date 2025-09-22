НА ЖИВО
      понеделник, 22.09.25
          Начало България Крими

          МВР: Тежко престъпление е извършено между Смолян и Пампорово

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Тежко криминално престъпление е извършено в района на екопътека „Невястата“ край Смолян, по пътя за Пампорово. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Смолян, Елена Стоилова.

          На място има екипи на полицията, които извършват процесуално-следствени действия. От ОДМВР засега не предоставят повече подробности за случая.

          Бруталното убийство в Белащица: Прокуратурата повдигна обвинение на арестувания Бруталното убийство в Белащица: Прокуратурата повдигна обвинение на арестувания

          Бруталното убийство в Белащица: Прокуратурата повдигна обвинение на арестувания Бруталното убийство в Белащица: Прокуратурата повдигна обвинение на арестувания

