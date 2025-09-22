НА ЖИВО
          „Мяра“: ГЕРБ-СДС с двойна преднина, оспорвана битка за второто място

          1
          416
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          ГЕРБ-СДС удвоява резултата на трите основни конкуренти, които спорят за второто място. Това показват данните от септемврийско проучване на социологическа агенция „Мяра“.

          Ако изборите се проведат днес, ГЕРБ-СДС би събрала 26,9%. На тройна интрига за второто място се подреждат ПП-ДБ (13,9%), „Възраждане“ (13,7%) и ДПС – Ново начало (13,6%), като формацията на Делян Пеевски продължава да укрепва позициите си.

          По-надолу в подреждането БСП получава 6,7%, а МЕЧ – 6,6%, което също очертава вътрешна конкуренция. ИТН е с 5,3%, „Величие“ – с 4,5%, докато Алиансът за права и свободи остава под бариерата с 2,6%.

          Доверието в институциите

          • Правителството на Росен Желязков: 17,4% положителна оценка срещу 69,2% отрицателна. В началото на мандата кабинетът се ползваше с по-висок кредит на доверие, но той вече трайно спада.
          • Народното събрание: една от най-нехаресваните институции – 76,2% неодобрение срещу едва 14% одобрение.
          • Президентската институция: в контраст, тя запазва по-високо доверие – 44,6% позитивни срещу 37,9% негативни оценки, като останалите се колебаят.

          Проучването е проведено „лице в лице“ с таблети между 4 и 12 септември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5%.

          

