          Николай Колев на разходка до „Трапезица" с фуникуляр

          В празничното издание на предаването „Делници“ водещият Николай Колев се изкачи с фуникуляр до хълма „Трапезица“, придружен от депутата от ПП „Възраждане“ Ангел Янчев.

          По време на изкачването Янчев разказа интересни факти, свързани с историята на обявяването на българската независимост.

          Терзиев: Независимостта е отговорност Терзиев: Независимостта е отговорност

          „Няма по-подходящо място за обявяване на българската независимост от старата ни столица и то именно то хълма „Царевец“. В случая министър-председателят на България през 1908-а година Александър Малинов е избрал наистина най-точното място за провъзгласяването на българския княз за цар“, обясни Янчев.

