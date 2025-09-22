Николай Колев на разходка до „Трапезица“ с фуникуляр

В празничното издание на предаването „Делници“ водещият Николай Колев се изкачи с фуникуляр до хълма „Трапезица“, придружен от депутата от ПП „Възраждане“ Ангел Янчев.
По време на изкачването Янчев разказа интересни факти, свързани с историята на обявяването на българската независимост.
