      вторник, 23.09.25
          Икономика

          Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара в центрове за данни на OpenAI

          Снимка: БГНЕС
          Nvidia обяви, че ще инвестира до 100 милиарда долара в OpenAI за изграждане на инфраструктура за следващо поколение изкуствен интелект, предаде АФП. 

          Стратегическото партньорство ще позволи на базираната в Сан Франциско OpenAI да създава и внедрява центрове за данни с Nvidia системи, включващи милиони графични процесори (GPU). Първите се очаква да влязат в експлоатация през втората половина на следващата година.

          „Изчислителната инфраструктура ще бъде основата на икономиката на бъдещето“, заяви главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман. „Ще използваме това, което изграждаме с Nvidia, за да създаваме нови пробиви и да ги предоставим на хората и бизнеса в широк мащаб“.

          Не се разкриват финансови подробности извън обявения мащаб на инвестицията.

          Технологични гиганти като Amazon, Google, Meta, Microsoft и xAI на Илон Мъск вече влагат милиарди в AI след дебюта на ChatGPT през 2022 г. Nvidia се превърна в основен доставчик на високопроизводителни GPU, а китайският стартъп DeepSeek привлече внимание с по-евтин модел.

          Миналата седмица Nvidia обяви и инвестиция от 5 милиарда долара в Intel, подкрепяйки опитите за възстановяване на някогашния лидер в чиповете.

          GPU на Nvidia, създадени първоначално за игри, днес са основа на приложенията с изкуствен интелект. Миналия месец OpenAI пусна ChatGPT-5, достъпен безплатно за над 700 милиона седмични потребители.

